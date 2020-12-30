.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль перешел к снижению к доллару и евро днем последней торговой сессии года
.
ГЛАВНОЕ
Снижение ВВП РФ в 2020 году составит 3,8%
ВВП России в 2020 году снизится на 3,8%, заявил глава Минэкономразвития. Спад оказался не такой глубокий, как ожидалось, а кризис не приобрел системного характера, отметил Решетников
 
Мишустин дал старт административной реформе
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил об административной реформе на совещании с вице-премьерами 16 ноября. Он отметил, что "откладывать реформу больше нельзя, важно быстро и качественно настроить систему государственного управления". Мишустин...
 
Внутренний туризм в 2021-м может заработать вдвое больше
Потенциальный объем внутреннего туристического рынка России после пандемии может составить от 1 трлн до 1,5 трлн рублей, подсчитали в НИУ ВШЭ на основе данных Росстата. В поездках по родине в следующем году заинтересованы 41,6 млн человек. В...
 
Некатастрофический недолив
Топливо на заправках недоливают. Но не так катастрофично, как об этом принято судить. Примечательно, что и стоимость топлива в этом году повысилась, по крайней мере в Москве, незначительно. Такой вывод можно сделать из мониторинга АЗС, проведенного...
 
30 декабря 2020 года 15:55

Рубль перешел к снижению к доллару и евро днем последней торговой сессии года

Москва. 30 декабря. Доллар и евро развернулись вверх и растут на "Московской бирже" в среду днем, рубль растерял утренний рост и дешевеет к бивалютной корзине в рамках закрытия позиций в последние торговый день года.

Курс доллара США составил 74,48 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 43,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 91,4 руб./EUR1, подорожав на 72,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 56,58 копейки - до 82,09 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) в среду, 30 декабря, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара с 31 декабря на 21,9 копейки, до 73,8757 руб./$1, и увеличил курс евро на 47,5 копейки, до 90,6824 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", после укрепления на старте торгов рубль перешел к снижению к доллару и евро в рамках закрытия позиций в последний торговый день года. Мировые рынки при этом демонстрируют небольшую разнонаправленную динамику, нефть растет.

Надежды на крупные прямые выплаты американцам в рамках нового пакета мер поддержки экономики пока не оправдываются. Накануне лидер республиканского большинства сенатор Митч Макконнелл заблокировал в Сенате голосование по принятому Палатой представителей днем ранее законопроекту, предусматривающему увеличение прямых выплат американцам до $2 тыс. с ранее планировавшихся $600.

Министерство финансов США и Федеральная резервная система (ФРС) во вторник продлили срок действия программы поддержки малого бизнеса и средних по размеру компаний (Main Street Lending Program, MSLP) до 8 января. Программа должна была завершиться 31 декабря.

Инвесторы оценивают ситуацию с распространением коронавируса в мире на фоне дальнейшего прогресса в разработке вакцин. Агентство по контролю лекарственных препаратов Великобритании (MHRA) в среду одобрило применение вакцины от коронавируса COVID-19, разработанной англо-шведской компанией AstraZeneca (LON:AZN), говорится в заявлении компании.

"Вакцина от COVID-19 компании AstraZeneca была одобрена для экстренного применения в Великобритании, первые дозы будут выпущены сегодня, и вакцинация может начаться в начале нового года", - отмечается в заявлении, опубликованном на сайте компании. В заявлении указано, что вакцина предназначена для лиц старше 18 лет.

Тем временем число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло 81 млн 997 тыс. 42 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 1 млн 789 тыс. 908, выздоровели почти 58 млн.

Цены на нефть растут в среду после публикации данных Американского института нефти (API) о существенном снижении запасов в США на прошлой неделе. По информации API, запасы нефти в стране упали на 4,79 млн баррелей - максимальными темпами с октября.

Официальный доклад о запасах энергоносителей в США за прошедшую неделю будет обнародован министерством энергетики в среду. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозируют снижение запасов на 3,1 млн баррелей.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в среду повысилась на 0,86% - до $51,53 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросла на 0,9% - до $48,43 за баррель.

Цены на нефть выросли почти на 6% с начала декабря на оптимизме инвесторов, связанном с появлением вакцин от коронавирусной инфекции. Однако внедрение вакцин займет некоторое время, тогда как заболеваемость COVID-19 по всему миру остается высокой, что ограничивает спрос на нефть.

"В начале сессии российские фондовые индексы и рубль немного подросли, отыгрывая сохранение оптимизма на нефтяных площадках, а также возвращение фьючерсов на американские индексы в плюс. В среду торги на биржах РФ проводятся в последний раз в этом году, в связи с чем общая активность участников наверняка будет пониженной. В целом отечественные индексы завершают год на позитивной ноте, в то время как рубль находится на грани очередного витка ослабления", - отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Рубль имеет все шансы закрыть год ниже 75-76 за доллар, что обещает ему удачный 2021 год. Агрессивно мягкая денежная политика ФРС сохранится, а рубль среди прочих валют имеет массу бюджетных и долговых преимуществ с единственным недостатком в виде риска американских непредсказуемых санкций", - тем временем, считает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли в последний рабочий день года по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок увеличились на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 4,55% и 4,57% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев поднялись на 2 б.п. - до 4,72%, 4,9% и 4,9% годовых соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
30 декабря 2020 года 19:40
Рубль вечером последнего торгового дня года падает к доллару и евро на закрытии позиций перед новогодними каникулами
Москва. 30 декабря.Доллар и евро продолжают уверенно повышаться на "Московской бирже" в среду вечером, рубль активно дешевеет к бивалютной корзине в рамках закрытия позиций в последние торговый день года.    читать дальше
.
30 декабря 2020 года 19:18
Рынок акций РФ завершил финальные торги года консолидацией на пороге 3300п по индексу МосБиржи
Москва. 30 декабря. Рынок акций РФ завершил финальные торги года консолидацией при смешанной динамике blue chips на фоне подросшей нефти, ослабления рубля и неоднозначных сигналов с внешних площадок; индекс МосБиржи приблизился к рубежу 3300 пунктов, при этом лидерами роста выступили бумаги "Яндекса" и "Газпрома".    читать дальше
.
30 декабря 2020 года 18:41
Coca-Cola - ставка на дивиденды - Sber CIB
Аналитики Sber CIB отмечают привлекательность акций "дивидендного короля" - компании Coca-Cola. В комментарии экспертов инвестбанка указываются факторы роста Coca-Cola Co.: - Coca-Cola - "дивидендный король". Уже 58 лет компания последовательно увеличивает размер дивидендов, которые выплачивает с...    читать дальше
.
30 декабря 2020 года 18:35
Изменения цен евробондов РФ в среду незначительные на фоне противоречивых внешних сигналов
Москва. 30 декабря. Изменения котировок большинства выпусков российских еврооблигаций в среду незначительные на фоне противоречивых внешних сигналов. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также не продемонстрировали ярко выраженной ценовой динамики, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.    читать дальше
.
30 декабря 2020 года 18:03
Индекс РТС в течение 2021г может вырасти до 1500-1600 пунктов - "Атон"
Индекс РТС может достигнуть уровней 1500-1600 пунктов в течение 2021 года, что предполагает потенциал роста 15-20%", говорится в комментарии "Атона". "Завершающийся 2020г стал годом взрывного роста интереса частных инвесторов к финансовому рынку, - отмечает аналитик инвесткомпании Михаил Ганелин....    читать дальше
.
30 декабря 2020 года 17:34
Покупка ETF - отличный способ разнообразить инвестиционные цели - Saxo Bank
ETF - отличный способ войти в различные инвестиционные инструменты и секторы, разнообразить инвестиционные цели, говорится в комментарии стратега Saxo Bank по инструментам с фиксированной доходностью Альтеа Спиноцци. "Вы можете по-прежнему держать свои излюбленные акции и облигации, но не...    читать дальше
.
30 декабря 2020 года 17:05
Азиатские фондовые индексы завершают год на многолетних максимумах - "Фридом Финанс"
Азиатские фондовые индексы завершают год на многолетних максимумах, отмечается в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Валерия Емельянова. "Региональный индекс MSCI AC Asia ex Japan Index (не включает в себя бумаги Японии) прибавил более 1,5% и пробил новый исторический предел, - констатирует...    читать дальше
.
30 декабря 2020 года 16:34
Рубль вступает в новый год в условиях рисков нового ослабления - "Велес Капитал"
Рубль вступает в новый год в условиях рисков нового ослабления, причем выглядит более уверенно против доллара, нежели евро, отмечается в комментарии аналитика "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Рубль в декабре обновил локальные максимумы против доллара и евро, в целом достигнув целевых районов...    читать дальше
.
30 декабря 2020 года 16:09
Участникам рынка облигаций в 2021г придется искать защиту от инфляции - Saxo Bank
Участникам рынка облигаций в 2021г придется искать защиту от инфляции, диверсифицировать риски и разнообразить сроки погашения, отмечается в аналитическом материале стратега Saxo Bank по инструментам с фиксированной доходностью Альтеа Спиноцци. "Основным лекарством, которое центральные банки мира...    читать дальше
.
30 декабря 2020 года 15:34
Индекс S&P 500 проведет торги среды в диапазоне 3700-3750 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет торги среды в диапазоне 3700-3750 пунктов, отмечается в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Михаила Денисламова. "Технически S&P 500 склонен к восходящему движению. Накануне индекс широкого рынка достиг нового исторического максимума вблизи 3750 пунктов. Покупатели...    читать дальше
.
30 декабря 2020 года 15:04
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Boeing с целью $242
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Boeing Co. с целью $242 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-4 недели. Цена входа: $214, потенциальная доходность: 13,08%, стоп-приказ: $210,1, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Авиакомпании в США начали выпускать Boeing 737 Max в...    читать дальше
.
30 декабря 2020 года 14:35
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Polymetal с целью 1949 руб
Финам" открыл торговую идею "покупать акции Polymetal с целью 1949 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 3-6 недель. Цена входа: от 1750 руб., потенциальная доходность: 11,37%, стоп-приказ: 1649 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. "Ключевым триггером, способным поддержать...    читать дальше
.
30 декабря 2020 года 13:59
Индекс Мосбиржи проведет торги в среду в диапазоне 3255-3295 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс Мосбиржи проведет торговую сессию среды в диапазоне 3255-3295 пунктов, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Александра Осина. Индекс Мосбиржи в среду умеренно повышается на фоне восстановления американских фондовых рынков после вчерашнего снижения и умеренного повышения...    читать дальше
.
30 декабря 2020 года 13:38
Участники рынка акций РФ проявляют осторожность в преддверии продолжительных выходных - BCS Express
ссийский рынок акций в среду демонстрирует относительную слабость, не сумев развить восходящее движение, хотя внешний фон располагает к более активным покупкам рисковых инструментов, отмечается в комментарии BCS Express. По мнению аналитиков инвесткомпании, скорее всего, это связано с тем, что...    читать дальше
.
30 декабря 2020 года 13:05
Щедрые дивиденды Globaltrans могут привлечь внимание частных инвесторов к GDR компании - Sber CIB
дрые дивиденды Globaltrans могут привлечь внимание частных инвесторов к GDR компании, говорится в комментарии Sber CIB. Эксперты Sber CIB полагают, что акции Globaltrans могут привлечь внимание частных инвесторов, поскольку компания выплачивает очень щедрые дивиденды. Выплаты акционерам компании,...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.