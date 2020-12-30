Рубль перешел к снижению к доллару и евро днем последней торговой сессии года

Москва. 30 декабря. Доллар и евро развернулись вверх и растут на "Московской бирже" в среду днем, рубль растерял утренний рост и дешевеет к бивалютной корзине в рамках закрытия позиций в последние торговый день года.

Курс доллара США составил 74,48 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 43,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 91,4 руб./EUR1, подорожав на 72,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 56,58 копейки - до 82,09 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) в среду, 30 декабря, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара с 31 декабря на 21,9 копейки, до 73,8757 руб./$1, и увеличил курс евро на 47,5 копейки, до 90,6824 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", после укрепления на старте торгов рубль перешел к снижению к доллару и евро в рамках закрытия позиций в последний торговый день года. Мировые рынки при этом демонстрируют небольшую разнонаправленную динамику, нефть растет.

Надежды на крупные прямые выплаты американцам в рамках нового пакета мер поддержки экономики пока не оправдываются. Накануне лидер республиканского большинства сенатор Митч Макконнелл заблокировал в Сенате голосование по принятому Палатой представителей днем ранее законопроекту, предусматривающему увеличение прямых выплат американцам до $2 тыс. с ранее планировавшихся $600.

Министерство финансов США и Федеральная резервная система (ФРС) во вторник продлили срок действия программы поддержки малого бизнеса и средних по размеру компаний (Main Street Lending Program, MSLP) до 8 января. Программа должна была завершиться 31 декабря.

Инвесторы оценивают ситуацию с распространением коронавируса в мире на фоне дальнейшего прогресса в разработке вакцин. Агентство по контролю лекарственных препаратов Великобритании (MHRA) в среду одобрило применение вакцины от коронавируса COVID-19, разработанной англо-шведской компанией AstraZeneca (LON:AZN), говорится в заявлении компании.

"Вакцина от COVID-19 компании AstraZeneca была одобрена для экстренного применения в Великобритании, первые дозы будут выпущены сегодня, и вакцинация может начаться в начале нового года", - отмечается в заявлении, опубликованном на сайте компании. В заявлении указано, что вакцина предназначена для лиц старше 18 лет.

Тем временем число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло 81 млн 997 тыс. 42 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 1 млн 789 тыс. 908, выздоровели почти 58 млн.

Цены на нефть растут в среду после публикации данных Американского института нефти (API) о существенном снижении запасов в США на прошлой неделе. По информации API, запасы нефти в стране упали на 4,79 млн баррелей - максимальными темпами с октября.

Официальный доклад о запасах энергоносителей в США за прошедшую неделю будет обнародован министерством энергетики в среду. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозируют снижение запасов на 3,1 млн баррелей.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в среду повысилась на 0,86% - до $51,53 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросла на 0,9% - до $48,43 за баррель.

Цены на нефть выросли почти на 6% с начала декабря на оптимизме инвесторов, связанном с появлением вакцин от коронавирусной инфекции. Однако внедрение вакцин займет некоторое время, тогда как заболеваемость COVID-19 по всему миру остается высокой, что ограничивает спрос на нефть.

"В начале сессии российские фондовые индексы и рубль немного подросли, отыгрывая сохранение оптимизма на нефтяных площадках, а также возвращение фьючерсов на американские индексы в плюс. В среду торги на биржах РФ проводятся в последний раз в этом году, в связи с чем общая активность участников наверняка будет пониженной. В целом отечественные индексы завершают год на позитивной ноте, в то время как рубль находится на грани очередного витка ослабления", - отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Рубль имеет все шансы закрыть год ниже 75-76 за доллар, что обещает ему удачный 2021 год. Агрессивно мягкая денежная политика ФРС сохранится, а рубль среди прочих валют имеет массу бюджетных и долговых преимуществ с единственным недостатком в виде риска американских непредсказуемых санкций", - тем временем, считает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли в последний рабочий день года по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок увеличились на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 4,55% и 4,57% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев поднялись на 2 б.п. - до 4,72%, 4,9% и 4,9% годовых соответственно.