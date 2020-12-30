Финам" открыл торговую идею "покупать акции Polymetal с целью 1949 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 3-6 недель. Цена входа: от 1750 руб., потенциальная доходность: 11,37%, стоп-приказ: 1649 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Ключевым триггером, способным поддержать котировки золотодобытчиков, сейчас является рост цен на золото. В случае роста золота к отметке $1950 акции компании Polymetal вполне способны вернуть часть позиций, утраченных ранее. Дополнительным триггером для компании является совместное предприятие с юниорной компанией, владеющей лицензией на геологоразведочные работы на площади Пекинская полуострова Таймыр",- отмечают эксперты "Финама".

С технической точки зрения, котировки компании находятся выше 50 дневной скользящей средней. "Локальным сопротивлением выступает уровень 1750 руб. Мы рекомендуем покупать при росте цены выше этого уровня. При объеме позиции 12% и выставлении стоп заявки на 1649 руб., риск на портфель составит 0,69%. Соотношение прибыль/риск - 1,97", - указывают аналитики инвесткомпании.

Polymetal - крупнейший в РФ производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. Предприятия холдинга расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, на Чукотке и в Казахстане.

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