Индекс Мосбиржи проведет торги в среду в диапазоне 3255-3295 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс Мосбиржи проведет торговую сессию среды в диапазоне 3255-3295 пунктов, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Александра Осина.

Индекс Мосбиржи в среду умеренно повышается на фоне восстановления американских фондовых рынков после вчерашнего снижения и умеренного повышения нефтяных цен.

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл решил отложить голосование об увеличении выплат физическим лицам с $600 до $2000. Неопределенность в отношении прямых денежных вливаний в экономику, оцениваемых, по данным двухпартийной налоговой комиссии, на сумму более $464, то есть порядка 2% ВВП США. Эти новости вызвали снижение на фондовом рынке США, отмечает Осин.

Дополнительную неопределенность, по мнению эксперта, создают ожидания, связанные с заседанием ОПЕК+ 4 января, а также решениями Конгресса по результату голосования коллегии выборщиков, которые должны быть приняты 6 января. По данным СМИ, в ближайшие дни Трамп может назначить спецпрокурора по расследованию нарушений на выборах. Глава Минобороны Кристофер Мюллер должен передать ему некие секретные данные о нарушениях на выборах, добытые по каналам военной разведки.

Также Осин указывает, что в лидерах роста на отечественном рынке в среду акции "Газпрома". Позитивную динамику их котировок поддержала новость о том, что по "Силе Сибири" было перекачано на 25% газа больше, чем заложено в контракт с Китаем. В конце года они превысили контрактные объемы на 60-80%. СПбМТСБ сообщила, что 76% своей продукции в этом году "Газпром" продал на бирже. Объем торгов за 12 месяцев увеличился на 13%, а цена выросла на 6%.

"Несколько хуже рынка выглядят акции "Транснефти", - подчеркивает эксперт "Фридом Финанс". - Давление на них оказывает упомянутая неопределенность в отношении заседания ОПЕК+. Кроме того, руководство компании прогнозирует сокращение объемов прокачки нефти за 2020-й на 10%, до 441,5 млн тонн, из-за снижения добычи по условиям сделки ОПЕК+. В то же время в среднесрочном периоде акции компании демонстрируют положительную корреляцию с ценами на нефть, которые поддержаны сейчас именно сделкой ОПЕК+. В 2021 году компания ожидает сохранения текущих объемов прокачки нефти, но отмечает предпосылки к увеличению переработки сырья, что позитивно отразится на операционных результатах. Улучшение этих показателей поддержит сравнительно высокие оценки справедливой капитализации компании на рынке".

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