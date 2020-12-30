Щедрые дивиденды Globaltrans могут привлечь внимание частных инвесторов к GDR компании - Sber CIB

Щедрые дивиденды Globaltrans могут привлечь внимание частных инвесторов к GDR компании, говорится в комментарии Sber CIB.

Эксперты Sber CIB полагают, что акции Globaltrans могут привлечь внимание частных инвесторов, поскольку компания выплачивает очень щедрые дивиденды. Выплаты акционерам компании, по прогнозам экспертов, могут составить 56 руб. на GDR в 2021 году, что соответствует дивидендной доходности 12% годовых.

Согласно оценке Sber CIB, по итогам 2022-2023 годов выплата на бумагу может составить 45 руб., что обеспечит доходность на уровне 10% годовых. Эксперты оценивают справедливую стоимость акций на уровне 650 руб., что предполагает потенциал роста 47% в течение следующих 12 месяцев.

Также в комментарии отмечается, что Globaltrans обновил свою оценку ситуации на рынке и бизнес-перспектив, а также подтвердил прогноз итоговых дивидендных выплат за 2020 год, запланированных на апрель. Globaltrans опередил рынок по динамике грузооборота и пролонгировал долгосрочный контракт с ММК ещё на два года. Действующее соглашение с Металлоинвестом сейчас покрывает всего половину его объёмов, а не 70%, как ранее, однако Globaltrans пролонгировал и этот контракт (на год). Менеджмент также сообщил о значительном увеличении объёмов в рамках соглашения с Evraz.

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