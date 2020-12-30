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30 декабря 2020 года 12:31
"Универ Капитал" представил список наиболее привлекательных дивидендных акций в 2021 году
Российский рынок акций остаётся привлекательным: ожидаемая в следующем году дивидендная доходность на уровне 6,5-7,5% даёт премию 140-230 б.п. к доходности по среднесрочным облигациям первоклассных заёмщиков, говорится в аналитическом материале "Универ Капитала". "Готовность делиться с миноритарными акционерами прибылью - важнейший фактор при отборе компаний для долгосрочного инвестиционного портфеля, - пишут аналитики инвесткомпании. - В настоящий момент высокие выплаты обусловлены, очевидно, не только растущим качеством корпоративного управления компаний и дружелюбной IR-политикой, но и циклическими причинами, как отраслевыми, так и глобальными - мы живём в эпоху повсеместного снижения ставок и стимулов со стороны регуляторов и правительств, что способствует росту корпоративных прибылей. Общий список наиболее интересных для нас компаний приводится ниже". Наиболее сложная ситуация сложилась в нефтегазовом секторе, но и здесь аналитики видят хорошие перспективы у "ЛУКОЙЛа", сочетающего в своей политике максимизацию FCF с обратным выкупом акций. Также не исключён позитивный сюрприз со стороны "Татнефти". "Очень приятно отметить на дивидендной карте появление нового имени - Globaltrans. Компания разместила расписки на Мосбирже осенью, имеет длительную благоприятную историю выплат, диверсифицированную базу инвесторов и дивидендную политику, привязанную к FCF (это позволяет более гибко поддерживать дивидендную базу за счёт управления капзатратами) и уровню удельной долговой нагрузки (в настоящий момент комфортной). Как дополнительный фактор для включения в портфель - весьма низкая оценка по мультипликаторам в сопоставлении с глобальными аналогами", - отмечают эксперты "Универ Капитала". Список наиболее привлекательных, по оценкам "Универ Капитала", дивидендных бумаг в 2021 году:
Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
|Акция
|Ожидаемая дата закрытия реестра
|Прогнозный размер следующей выплаты, руб.
|Дивидендная доходность следующей выплаты
|Прогнозная доходность в следующие 12 месяцев
|Фактическая доходность за предыдущие 12 месяцев
|Сбербанк
|9.6.2021
|13.1
|5.0%
|5.0%
|7.1%
|Сбербанк-п
|9.6.2021
|13.1
|5.5%
|5.5%
|7.9%
|ВТБ
|19.6.2021
|0.002
|5.3%
|5.3%
|2.1%
|Московская биржа
|14.5.2021
|8.50
|5.2%
|5.2%
|4%
|Ростелеком
|9.7.2021
|5.05
|5.3%
|5.3%
|5.2%
|Ростелеком-п
|9.7.2021
|5.05
|6.0%
|6.0%
|5.8%
|МТС
|9.7.2021
|19.6
|6.0%
|8.6%
|8.9%
|ФСК ЕЭС
|29.5.2021
|0.009
|4.5%
|8.7%
|8.7%
|Юнипро
|19.6.2021
|0.1110
|4.1%
|8.2%
|8.2%
|Энел Россия
|9.7.2021
|0.09
|9.4%
|9.4%
|9.4%
|РусГидро
|7.7.2021
|0.06
|7.7%
|7.7%
|4.6%
|ОГК-2
|15.7.2021
|0.059
|8.4%
|8.4%
|7.7%
|ТГК-1
|11.7.2021
|0.00091
|8.3%
|8.3%
|9.5%
|Мосэнерго
|14.7.2021
|0.15
|7.3%
|7.3%
|5.9%
|ГМК НН
|25.5.2021
|1125
|4.7%
|11.8%
|7.0%
|НЛМК
|8.5.2021
|3.3
|1.5%
|10.4%
|6.6%
|Северсталь
|18.5.2021
|32.4
|2.5%
|10.0%
|10.4%
|ММК
|8.6.2021
|0.86
|1.6%
|10.7%
|7.0%
|Алроса
|10.7.2021
|2.50
|2.6%
|7.0%
|7.1%
|Акрон
|19.1.2021
|170
|2.8%
|5.6%
|8.8%
|Фосагро
|5.6.2021
|30
|0.9%
|7.4%
|5.5%
|ЛСР
|15.5.2021
|30
|3.5%
|6.6%
|5.8%
|Эталон
|20.7.2021
|12
|9.3%
|9.3%
|9.8%
|Самолёт
|15.7.2021
|82
|8.6%
|8.6%
|-
|Глобалтранс
|30.4.2021
|28
|6.3%
|13.1%
|14.1%
|Газпром
|15.7.2021
|8.9
|4.3%
|4.3%
|7.3%
|Роснефть
|26.6.2021
|10.0
|2.3%
|5.6%
|4.2%
|Лукойл
|9.7.2021
|245
|4.8%
|6.1%
|7.8%
|Газпромнефть
|26.6.2021
|11.0
|3.5%
|4.9%
|6.2%
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ДИВИДЕНДЫ-ПРОГНОЗ
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