"Универ Капитал" представил список наиболее привлекательных дивидендных акций в 2021 году

Акция Ожидаемая дата закрытия реестра Прогнозный размер следующей выплаты, руб. Дивидендная доходность следующей выплаты Прогнозная доходность в следующие 12 месяцев Фактическая доходность за предыдущие 12 месяцев Сбербанк 9.6.2021 13.1 5.0% 5.0% 7.1% Сбербанк-п 9.6.2021 13.1 5.5% 5.5% 7.9% ВТБ 19.6.2021 0.002 5.3% 5.3% 2.1% Московская биржа 14.5.2021 8.50 5.2% 5.2% 4% Ростелеком 9.7.2021 5.05 5.3% 5.3% 5.2% Ростелеком-п 9.7.2021 5.05 6.0% 6.0% 5.8% МТС 9.7.2021 19.6 6.0% 8.6% 8.9% ФСК ЕЭС 29.5.2021 0.009 4.5% 8.7% 8.7% Юнипро 19.6.2021 0.1110 4.1% 8.2% 8.2% Энел Россия 9.7.2021 0.09 9.4% 9.4% 9.4% РусГидро 7.7.2021 0.06 7.7% 7.7% 4.6% ОГК-2 15.7.2021 0.059 8.4% 8.4% 7.7% ТГК-1 11.7.2021 0.00091 8.3% 8.3% 9.5% Мосэнерго 14.7.2021 0.15 7.3% 7.3% 5.9% ГМК НН 25.5.2021 1125 4.7% 11.8% 7.0% НЛМК 8.5.2021 3.3 1.5% 10.4% 6.6% Северсталь 18.5.2021 32.4 2.5% 10.0% 10.4% ММК 8.6.2021 0.86 1.6% 10.7% 7.0% Алроса 10.7.2021 2.50 2.6% 7.0% 7.1% Акрон 19.1.2021 170 2.8% 5.6% 8.8% Фосагро 5.6.2021 30 0.9% 7.4% 5.5% ЛСР 15.5.2021 30 3.5% 6.6% 5.8% Эталон 20.7.2021 12 9.3% 9.3% 9.8% Самолёт 15.7.2021 82 8.6% 8.6% - Глобалтранс 30.4.2021 28 6.3% 13.1% 14.1% Газпром 15.7.2021 8.9 4.3% 4.3% 7.3% Роснефть 26.6.2021 10.0 2.3% 5.6% 4.2% Лукойл 9.7.2021 245 4.8% 6.1% 7.8% Газпромнефть 26.6.2021 11.0 3.5% 4.9% 6.2%

Российский рынок акций остаётся привлекательным: ожидаемая в следующем году дивидендная доходность на уровне 6,5-7,5% даёт премию 140-230 б.п. к доходности по среднесрочным облигациям первоклассных заёмщиков, говорится в аналитическом материале "Универ Капитала". "Готовность делиться с миноритарными акционерами прибылью - важнейший фактор при отборе компаний для долгосрочного инвестиционного портфеля, - пишут аналитики инвесткомпании. - В настоящий момент высокие выплаты обусловлены, очевидно, не только растущим качеством корпоративного управления компаний и дружелюбной IR-политикой, но и циклическими причинами, как отраслевыми, так и глобальными - мы живём в эпоху повсеместного снижения ставок и стимулов со стороны регуляторов и правительств, что способствует росту корпоративных прибылей. Общий список наиболее интересных для нас компаний приводится ниже". Наиболее сложная ситуация сложилась в нефтегазовом секторе, но и здесь аналитики видят хорошие перспективы у "ЛУКОЙЛа", сочетающего в своей политике максимизацию FCF с обратным выкупом акций. Также не исключён позитивный сюрприз со стороны "Татнефти". "Очень приятно отметить на дивидендной карте появление нового имени - Globaltrans. Компания разместила расписки на Мосбирже осенью, имеет длительную благоприятную историю выплат, диверсифицированную базу инвесторов и дивидендную политику, привязанную к FCF (это позволяет более гибко поддерживать дивидендную базу за счёт управления капзатратами) и уровню удельной долговой нагрузки (в настоящий момент комфортной). Как дополнительный фактор для включения в портфель - весьма низкая оценка по мультипликаторам в сопоставлении с глобальными аналогами", - отмечают эксперты "Универ Капитала". Список наиболее привлекательных, по оценкам "Универ Капитала", дивидендных бумаг в 2021 году:Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.