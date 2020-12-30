.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ после негативного открытия перешел к консолидации, растут Газпром и "префы" Сургутнефтегаза
.
ГЛАВНОЕ
Снижение ВВП РФ в 2020 году составит 3,8%
ВВП России в 2020 году снизится на 3,8%, заявил глава Минэкономразвития. Спад оказался не такой глубокий, как ожидалось, а кризис не приобрел системного характера, отметил Решетников
 
Мишустин дал старт административной реформе
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил об административной реформе на совещании с вице-премьерами 16 ноября. Он отметил, что "откладывать реформу больше нельзя, важно быстро и качественно настроить систему государственного управления". Мишустин...
 
Внутренний туризм в 2021-м может заработать вдвое больше
Потенциальный объем внутреннего туристического рынка России после пандемии может составить от 1 трлн до 1,5 трлн рублей, подсчитали в НИУ ВШЭ на основе данных Росстата. В поездках по родине в следующем году заинтересованы 41,6 млн человек. В...
 
Некатастрофический недолив
Топливо на заправках недоливают. Но не так катастрофично, как об этом принято судить. Примечательно, что и стоимость топлива в этом году повысилась, по крайней мере в Москве, незначительно. Такой вывод можно сделать из мониторинга АЗС, проведенного...
 
30 декабря 2020 года 11:57

Рынок акций РФ после негативного открытия перешел к консолидации, растут Газпром и "префы" Сургутнефтегаза

Москва. 30 декабря. Рынок акций РФ после негативного старта торгов в среду из-за просевшей Америки перешел к консолидации при смешанной динамике blue chips на фоне подросшей нефти и Азии; лидерами роста выступают акции "Газпрома" и "префы" "Сургутнефтегаза", в аутсайдерах остаются бумаги металлургов.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3281,89 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1396,89 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 1,4%.

Доллар стоит 74,02 рубля (-0,02 рубля), золото - $1883,0 за тройскую унцию (+0,01%).

Подорожали акции "Газпрома" (+1,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,4%), бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,4%), "Московской Биржи" (+0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%), "префы" Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,2%).

Подешевели акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,8%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,6%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,6%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,1%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,1%).

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, в среду можно ожидать в целом нейтральных торгов - в последний торговый день года больших объемов на рынке ждать точно не приходится, инвесторы могут переходить в консервативные активы. Из рекомендаций можно отметить накопление "префов" "Сургутнефтегаза", держать акции "Мосбиржи", покупать бумаги Х5, "Магнита" (MOEX: MGNT).

Фондовая Азия в среду выросла, поскольку трейдеры позитивно оценивают перспективы дальнейшего восстановления мировой экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, с учетом принятия "пакета помощи" в США.

Вечером инвесторы обратят внимание на информацию о недельных изменениях запасов сырой нефти в США, а также на ноябрьский индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости. Прогнозный диапазон по индексу МосБиржи- 3265-3280 пунктов. Есть шанс, что перед уходом на длинные выходные будет временно взята отметка 3300 пунктов, но для этого нужны какие-то поводы, которых может и не появиться, считает Абелев.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в среду слабо позитивный. В США все же могут одобрить дополнительные выплаты американцам, хотя и с задержкой, поскольку идею поддерживают не только демократы в Сенате, но и некоторые республиканцы. Запасы нефти и нефтепродуктов в США снизились, что оказывает поддержку нефти вкупе со слабым долларом. Также дорожают промышленные металлы. Внешние сигналы предполагают положительную динамику российских индексов и рубля.

По словам начальника отдела анализа рынков ИГ "Универ-Капитал" Елены Шишкиной, позитивом для Европы стала информация о том, что Совет ЕС принял решение о подписании соглашения об отношениях Евросоюза с Великобританией после Brexit и его временном применении с 1 января. Европарламент предполагает ратифицировать соглашение задним числом в марте.

По мере приближения к новогодним праздникам активность на рынках продолжает затухать. В уходящем году, несмотря на пандемию COVID-19 и весенний обвал рынков, большинству мировых индексов удалось не только отыграть падение, но и показать положительную динамику с начала года. В новый год инвесторы также смотрят с оптимизмом, отмечает Шишкина.

В США во вторник индексы акций завершили торги снижением на 0,2-0,4% после обновления рекордных максимумов днем ранее.

Лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл заблокировал проведение голосования по вопросу увеличения прямых выплат в рамках нового пакета стимулов до $2000 с $600, сообщает CNBC. В понедельник Палата представителей Конгресса проголосовала за увеличение размера выплат, на чем настаивал президент США Трамп.

Ранее поддержку рынку оказали новости о том, что президент США Дональд Трамп подписал бюджет страны на 2021 финансовый год в размере $2,3 трлн, который включает пакет мер по поддержке экономики в условиях пандемии в размере $900 млрд.

Тем временем ежедневный прирост числа заболевших коронавирусом в США остается на высоком уровне, что ставит под вопрос экономическое восстановление. За последнюю неделю в стране в среднем фиксировалось более 184 тыс. новых случаев COVID-19 в день, сообщает CNBC со ссылкой на данные университета Джонса Хопкинса.

В среду в Азии преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,5% после роста к 30-летнему максимуму, китайский Shanghai Composite вырос на 1,1%, гонконгский Hang Seng растет на 2%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 вырос на 0,3%), несмотря на ослабление перспектив увеличения финансовой помощи населению США в условиях пандемии коронавируса.

Европейский союз и Китай подошли вплотную к подписанию большого соглашения об инвестициях, и в среду председатель Евросовета Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель КНР Си Цзиньпин должны в ходе видеоконференции дать принципиальное согласие на завершение переговоров.

Нефть утром в среду дорожает на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов энергоносителей в США, цена Brent находится вблизи уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов рынка акций РФ во вторник. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $51,36 за баррель (+0,5% и +0,5% во вторник), февральская цена WTI - $48,32 за баррель (+0,7% и +0,8% накануне).

По информации API, запасы нефти в стране упали на 4,79 млн баррелей - максимальными темпами с октября. Официальный доклад Минэнерго США о запасах энергоносителей выйдет в среду в 18:30 МСК. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозируют снижение запасов на 3,1 млн баррелей.

Цены на нефть выросли почти на 6% с начала декабря на оптимизме инвесторов, связанном с появлением вакцин от коронавирусной инфекции. Однако внедрение вакцин займет некоторое время, тогда как заболеваемость COVID-19 по всему миру остается высокой, что ограничивает спрос на нефть.

Тем временем, надежды на возобновление спроса на нефть несколько ослабли после того как в Сенате было заблокировано голосование по законопроекту, предусматривающему крупные прямые выплаты американцам в рамках нового пакета мер поддержки экономики США.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+6,2%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+5,6%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+2,9%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+2%), ГДР "Ленты" (MOEX: LNTA) (+1,9%).

Подешевели бумаги "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-2,4%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,4%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-2,1%), АДР HeadHunter (MOEX: HHRU) (-2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 10,87 млрд рублей (из них 3,69 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 1,41 млрд рублей - на обыкновенные бумаги Сбербанка и 581,84 млн рублей - на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
30 декабря 2020 года 19:40
Рубль вечером последнего торгового дня года падает к доллару и евро на закрытии позиций перед новогодними каникулами
Москва. 30 декабря.Доллар и евро продолжают уверенно повышаться на "Московской бирже" в среду вечером, рубль активно дешевеет к бивалютной корзине в рамках закрытия позиций в последние торговый день года.    читать дальше
.
30 декабря 2020 года 19:18
Рынок акций РФ завершил финальные торги года консолидацией на пороге 3300п по индексу МосБиржи
Москва. 30 декабря. Рынок акций РФ завершил финальные торги года консолидацией при смешанной динамике blue chips на фоне подросшей нефти, ослабления рубля и неоднозначных сигналов с внешних площадок; индекс МосБиржи приблизился к рубежу 3300 пунктов, при этом лидерами роста выступили бумаги "Яндекса" и "Газпрома".    читать дальше
.
30 декабря 2020 года 18:41
Coca-Cola - ставка на дивиденды - Sber CIB
Аналитики Sber CIB отмечают привлекательность акций "дивидендного короля" - компании Coca-Cola. В комментарии экспертов инвестбанка указываются факторы роста Coca-Cola Co.: - Coca-Cola - "дивидендный король". Уже 58 лет компания последовательно увеличивает размер дивидендов, которые выплачивает с...    читать дальше
.
30 декабря 2020 года 18:35
Изменения цен евробондов РФ в среду незначительные на фоне противоречивых внешних сигналов
Москва. 30 декабря. Изменения котировок большинства выпусков российских еврооблигаций в среду незначительные на фоне противоречивых внешних сигналов. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также не продемонстрировали ярко выраженной ценовой динамики, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.    читать дальше
.
30 декабря 2020 года 18:03
Индекс РТС в течение 2021г может вырасти до 1500-1600 пунктов - "Атон"
Индекс РТС может достигнуть уровней 1500-1600 пунктов в течение 2021 года, что предполагает потенциал роста 15-20%", говорится в комментарии "Атона". "Завершающийся 2020г стал годом взрывного роста интереса частных инвесторов к финансовому рынку, - отмечает аналитик инвесткомпании Михаил Ганелин....    читать дальше
.
30 декабря 2020 года 17:34
Покупка ETF - отличный способ разнообразить инвестиционные цели - Saxo Bank
ETF - отличный способ войти в различные инвестиционные инструменты и секторы, разнообразить инвестиционные цели, говорится в комментарии стратега Saxo Bank по инструментам с фиксированной доходностью Альтеа Спиноцци. "Вы можете по-прежнему держать свои излюбленные акции и облигации, но не...    читать дальше
.
30 декабря 2020 года 17:05
Азиатские фондовые индексы завершают год на многолетних максимумах - "Фридом Финанс"
Азиатские фондовые индексы завершают год на многолетних максимумах, отмечается в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Валерия Емельянова. "Региональный индекс MSCI AC Asia ex Japan Index (не включает в себя бумаги Японии) прибавил более 1,5% и пробил новый исторический предел, - констатирует...    читать дальше
.
30 декабря 2020 года 16:34
Рубль вступает в новый год в условиях рисков нового ослабления - "Велес Капитал"
Рубль вступает в новый год в условиях рисков нового ослабления, причем выглядит более уверенно против доллара, нежели евро, отмечается в комментарии аналитика "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Рубль в декабре обновил локальные максимумы против доллара и евро, в целом достигнув целевых районов...    читать дальше
.
30 декабря 2020 года 16:09
Участникам рынка облигаций в 2021г придется искать защиту от инфляции - Saxo Bank
Участникам рынка облигаций в 2021г придется искать защиту от инфляции, диверсифицировать риски и разнообразить сроки погашения, отмечается в аналитическом материале стратега Saxo Bank по инструментам с фиксированной доходностью Альтеа Спиноцци. "Основным лекарством, которое центральные банки мира...    читать дальше
.
30 декабря 2020 года 15:55
Рубль перешел к снижению к доллару и евро днем последней торговой сессии года
Москва. 30 декабря. Доллар и евро развернулись вверх и растут на "Московской бирже" в среду днем, рубль растерял утренний рост и дешевеет к бивалютной корзине в рамках закрытия позиций в последние торговый день года.    читать дальше
.
30 декабря 2020 года 15:34
Индекс S&P 500 проведет торги среды в диапазоне 3700-3750 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет торги среды в диапазоне 3700-3750 пунктов, отмечается в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Михаила Денисламова. "Технически S&P 500 склонен к восходящему движению. Накануне индекс широкого рынка достиг нового исторического максимума вблизи 3750 пунктов. Покупатели...    читать дальше
.
30 декабря 2020 года 15:04
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Boeing с целью $242
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Boeing Co. с целью $242 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-4 недели. Цена входа: $214, потенциальная доходность: 13,08%, стоп-приказ: $210,1, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Авиакомпании в США начали выпускать Boeing 737 Max в...    читать дальше
.
30 декабря 2020 года 14:35
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Polymetal с целью 1949 руб
Финам" открыл торговую идею "покупать акции Polymetal с целью 1949 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 3-6 недель. Цена входа: от 1750 руб., потенциальная доходность: 11,37%, стоп-приказ: 1649 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. "Ключевым триггером, способным поддержать...    читать дальше
.
30 декабря 2020 года 13:59
Индекс Мосбиржи проведет торги в среду в диапазоне 3255-3295 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс Мосбиржи проведет торговую сессию среды в диапазоне 3255-3295 пунктов, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Александра Осина. Индекс Мосбиржи в среду умеренно повышается на фоне восстановления американских фондовых рынков после вчерашнего снижения и умеренного повышения...    читать дальше
.
30 декабря 2020 года 13:38
Участники рынка акций РФ проявляют осторожность в преддверии продолжительных выходных - BCS Express
ссийский рынок акций в среду демонстрирует относительную слабость, не сумев развить восходящее движение, хотя внешний фон располагает к более активным покупкам рисковых инструментов, отмечается в комментарии BCS Express. По мнению аналитиков инвесткомпании, скорее всего, это связано с тем, что...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.