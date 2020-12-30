Рынок акций РФ после негативного открытия перешел к консолидации, растут Газпром и "префы" Сургутнефтегаза

Москва. 30 декабря. Рынок акций РФ после негативного старта торгов в среду из-за просевшей Америки перешел к консолидации при смешанной динамике blue chips на фоне подросшей нефти и Азии; лидерами роста выступают акции "Газпрома" и "префы" "Сургутнефтегаза", в аутсайдерах остаются бумаги металлургов.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3281,89 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1396,89 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 1,4%.

Доллар стоит 74,02 рубля (-0,02 рубля), золото - $1883,0 за тройскую унцию (+0,01%).

Подорожали акции "Газпрома" (+1,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,4%), бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,4%), "Московской Биржи" (+0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%), "префы" Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,2%).

Подешевели акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,8%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,6%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,6%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,1%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,1%).

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, в среду можно ожидать в целом нейтральных торгов - в последний торговый день года больших объемов на рынке ждать точно не приходится, инвесторы могут переходить в консервативные активы. Из рекомендаций можно отметить накопление "префов" "Сургутнефтегаза", держать акции "Мосбиржи", покупать бумаги Х5, "Магнита" (MOEX: MGNT).

Фондовая Азия в среду выросла, поскольку трейдеры позитивно оценивают перспективы дальнейшего восстановления мировой экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, с учетом принятия "пакета помощи" в США.

Вечером инвесторы обратят внимание на информацию о недельных изменениях запасов сырой нефти в США, а также на ноябрьский индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости. Прогнозный диапазон по индексу МосБиржи- 3265-3280 пунктов. Есть шанс, что перед уходом на длинные выходные будет временно взята отметка 3300 пунктов, но для этого нужны какие-то поводы, которых может и не появиться, считает Абелев.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в среду слабо позитивный. В США все же могут одобрить дополнительные выплаты американцам, хотя и с задержкой, поскольку идею поддерживают не только демократы в Сенате, но и некоторые республиканцы. Запасы нефти и нефтепродуктов в США снизились, что оказывает поддержку нефти вкупе со слабым долларом. Также дорожают промышленные металлы. Внешние сигналы предполагают положительную динамику российских индексов и рубля.

По словам начальника отдела анализа рынков ИГ "Универ-Капитал" Елены Шишкиной, позитивом для Европы стала информация о том, что Совет ЕС принял решение о подписании соглашения об отношениях Евросоюза с Великобританией после Brexit и его временном применении с 1 января. Европарламент предполагает ратифицировать соглашение задним числом в марте.

По мере приближения к новогодним праздникам активность на рынках продолжает затухать. В уходящем году, несмотря на пандемию COVID-19 и весенний обвал рынков, большинству мировых индексов удалось не только отыграть падение, но и показать положительную динамику с начала года. В новый год инвесторы также смотрят с оптимизмом, отмечает Шишкина.

В США во вторник индексы акций завершили торги снижением на 0,2-0,4% после обновления рекордных максимумов днем ранее.

Лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл заблокировал проведение голосования по вопросу увеличения прямых выплат в рамках нового пакета стимулов до $2000 с $600, сообщает CNBC. В понедельник Палата представителей Конгресса проголосовала за увеличение размера выплат, на чем настаивал президент США Трамп.

Ранее поддержку рынку оказали новости о том, что президент США Дональд Трамп подписал бюджет страны на 2021 финансовый год в размере $2,3 трлн, который включает пакет мер по поддержке экономики в условиях пандемии в размере $900 млрд.

Тем временем ежедневный прирост числа заболевших коронавирусом в США остается на высоком уровне, что ставит под вопрос экономическое восстановление. За последнюю неделю в стране в среднем фиксировалось более 184 тыс. новых случаев COVID-19 в день, сообщает CNBC со ссылкой на данные университета Джонса Хопкинса.

В среду в Азии преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,5% после роста к 30-летнему максимуму, китайский Shanghai Composite вырос на 1,1%, гонконгский Hang Seng растет на 2%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 вырос на 0,3%), несмотря на ослабление перспектив увеличения финансовой помощи населению США в условиях пандемии коронавируса.

Европейский союз и Китай подошли вплотную к подписанию большого соглашения об инвестициях, и в среду председатель Евросовета Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель КНР Си Цзиньпин должны в ходе видеоконференции дать принципиальное согласие на завершение переговоров.

Нефть утром в среду дорожает на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов энергоносителей в США, цена Brent находится вблизи уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов рынка акций РФ во вторник. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $51,36 за баррель (+0,5% и +0,5% во вторник), февральская цена WTI - $48,32 за баррель (+0,7% и +0,8% накануне).

По информации API, запасы нефти в стране упали на 4,79 млн баррелей - максимальными темпами с октября. Официальный доклад Минэнерго США о запасах энергоносителей выйдет в среду в 18:30 МСК. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозируют снижение запасов на 3,1 млн баррелей.

Цены на нефть выросли почти на 6% с начала декабря на оптимизме инвесторов, связанном с появлением вакцин от коронавирусной инфекции. Однако внедрение вакцин займет некоторое время, тогда как заболеваемость COVID-19 по всему миру остается высокой, что ограничивает спрос на нефть.

Тем временем, надежды на возобновление спроса на нефть несколько ослабли после того как в Сенате было заблокировано голосование по законопроекту, предусматривающему крупные прямые выплаты американцам в рамках нового пакета мер поддержки экономики США.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+6,2%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+5,6%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+2,9%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+2%), ГДР "Ленты" (MOEX: LNTA) (+1,9%).

Подешевели бумаги "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-2,4%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,4%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-2,1%), АДР HeadHunter (MOEX: HHRU) (-2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 10,87 млрд рублей (из них 3,69 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 1,41 млрд рублей - на обыкновенные бумаги Сбербанка и 581,84 млн рублей - на акции "ЛУКОЙЛа").