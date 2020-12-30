Рубль заметно растет к доллару и евро на старте торгов последней сессии года

Москва. 30 декабря. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в среду утром, рубль растет к бивалютной корзине благодаря надеждам на продолжение восстановления рынков в следующем году.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,53-73,77 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,66 руб./$1 (-38,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 90,44 руб./EUR1 (-23,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 31,6 копейки к уровню закрытия вторника, до 81,21 рубля.

Доллар при этом оказался на 0,17 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 23,26 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно повышается к доллару и евро в последний торговый день года благодаря надеждам на сохранение аппетита к риску на рынках в следующем году и укрепляющейся нефти.

Тем временем, надежды на крупные прямые выплаты американцам в рамках нового пакета мер поддержки экономики пока не оправдываются. Накануне лидер республиканского большинства сенатор Митч Макконнелл заблокировал в Сенате голосование по принятому Палатой представителей днем ранее законопроекту, предусматривающему увеличение прямых выплат американцам до $2 тыс. с ранее планировавшихся $600.

Министерство финансов США и Федеральная резервная система (ФРС) во вторник продлили срок действия программы поддержки малого бизнеса и средних по размеру компаний (Main Street Lending Program, MSLP) до 8 января. Программа должна была завершиться 31 декабря.

Цены на нефть растут в среду после публикации данных Американского института нефти (API) о существенном снижении запасов в США на прошлой неделе.

По информации API, запасы нефти в стране упали на 4,79 млн баррелей - максимальными темпами с октября.

Официальный доклад о запасах энергоносителей в США за прошедшую неделю будет обнародован министерством энергетики в среду. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозируют снижение запасов на 3,1 млн баррелей.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК в среду повысилась на 0,53% - до $51,13 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросла на 0,55% - до $47,88 за баррель.

Цены на нефть выросли почти на 6% с начала декабря на оптимизме инвесторов, связанном с появлением вакцин от коронавирусной инфекции. Однако внедрение вакцин займет некоторое время, тогда как заболеваемость COVID-19 по всему миру остается высокой, что ограничивает спрос на нефть.