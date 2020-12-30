Переориентация на внутренний спрос помогла Китаю вернуться на уровень производства до пандемии - "Универ Капитал"

Переориентация на внутренний спрос помогла Китаю вернуться на уровень производства до пандемии, отмечается в обзоре "Универ Капитала". Ожидается, что темп роста ВВП в 2021 году составит 8,4%.

Экономика Китая практически смогла вернуться к уровню производства до пандемии, что несомненно является большим достижением, в особенности принимая во внимание глубину снижения по итогам первого квартала, говорится в обзоре инвесткомпании. Для сравнения: МВФ озвучил прогноз о том, что большинство развитых экономик не сможет вернуться к прежним показателям ранее 2022 года.

"Немалое значение с точки зрения быстрого восстановления сыграла новая политика властей по смене курса и ориентации на внутренний спрос, что позволило снизить зависимость от экспорта. Власти и ЦБ Китая совместно приняли решение постепенного ухода от стимулирующей монетарной политики к стимулирующей фискальной. Больше стимулов может быть анонсировано на Национальном Конгрессе в марте будущего года", - указывают эксперты "Универ Капитала".

Ситуация с США пока также не определена. Действующий президент США Дональд Трамп может перед уходом из Белого дома осложнить задачу своему преемнику Джо Байдену в нахождении общего языка с Китаем. Речь идет о потенциальном введении новых ограничений на импорт китайской продукции и технологий. При этом подход к Китаю со стороны нового президента, на взгляд экспертов, также содержит много неизвестных, а в ходе дебатов и предвыборной кампании он не представил четкого плана по выстраиванию отношений с Пекином. При этом прогнозы на предстоящий год достаточно оптимистичны. Ожидается, что темп роста ВВП в 2021 году составит 8,4%.

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