.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Технологический сектор имеет все шансы показать динамику лучше рынка и в 2021 году - "Универ Капитал"
.
30 декабря 2020 года 11:10
Технологический сектор имеет все шансы показать динамику лучше рынка и в 2021 году - "Универ Капитал"
Технологический сектор прочно занимал лидерские позиции в 2020 году. но он имеет все шансы показать динамику лучше рынка и в 2021 году, говорится в аналитическом материале "Универ Капитала". "Глобальная экономика после продолжительного роста откатилась назад, перейдя с пиковых значений к фазе кризиса. Тем не менее, в 2021 году ожидается развитие восстановления, которое традиционно сопровождается ростом фондовых индексов. В среднем предполагается, что до конца 2021 года доходность может составить: SP500 +9%, MSCI Europe +11%, Nikkei +7%, EM +9%". - отмечают эксперты инвесткомпании. Технологический сектор в 2020 году подтвердил свои лидерские позиции, прибавив более 40% за год. Пандемия увеличила доходы представителей сектора, т.к. в период локдаунов население удаленно работало, общалось и тратило он-лайн. Наибольшим спросом у инвесторов пользовались компании-изготовители комплектующих (+78%). По мнению аналитиков "Универ Капитала", технологический сектор имеет все шансы показать динамику лучше рынка и в 2021 году, даже после снятия ограничений и возвращения к нормальной жизни. Эксперты отмечают, что пандемия вызвала структурные изменения, основным из которых является тот факт, что удаленная работа станет "новой нормой" для рынка труда. Следом за технологическим, хорошую динамику показал сектор товаров длительного пользования (порядка 30%). "Именно этот сектор имеет шанс показать одну из лучших динамик в предстоящем году, т.к. набор индустрий, в него входящих, будет основным бенефициаром восстановления после пандемии, в том числе за счет отложенного спроса, - отмечают аналитики инвесткомпании. Индустриальный сектор также среди приоритетных секторов. Аутсайдерами в текущем году были авиаперевозчики и авиапроизводители, а будущая их динамика, по мнению экспертов "Универ Капитала", будет напрямую зависеть от открытия границ и восстановления сообщений между странами. Другими аутсайдерами стали энергетический (порядка -40%) и финансовый (порядка -10%). Сектор услуг, в частности туризм и общественное питание пострадали больше всех, а восстановление тех, кто сможет пережить пандемию, будет долгим. Начало восстановления выездного туризма возможно не ранее середины 2021 года, а возврат к докризисным значениям, если и возможен, то в значительно более долгой перспективе (предположительно - 2023 год), полагают аналитики. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: МИР-РЫНКИ-ПРОГНОЗ
.
30 декабря 2020 года 11:54
Переориентация на внутренний спрос помогла Китаю вернуться на уровень производства до пандемии - "Универ Капитал"
Переориентация на внутренний спрос помогла Китаю вернуться на уровень производства до пандемии, отмечается в обзоре "Универ Капитала". Ожидается, что темп роста ВВП в 2021 году составит 8,4%. Экономика Китая практически смогла вернуться к уровню производства до пандемии, что несомненно является... читать дальше
.30 декабря 2020 года 10:32
Вероятна нейтральная динамика рынка акций РФ в среду при пониженном объеме торгов, отмечается в аналитическом материале Sber CIB. "Торги на американских биржах во вторник завершились снижением. Лидер республиканцев в Сенате США Митч МакКоннелл блокировал голосование по увеличению выплат населению.... читать дальше
.30 декабря 2020 года 10:14
Покупку акций Intel Corp. лучше отложить до II полугодия 2021г, полагают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции". Акции Intel подешевели с начала года на 18% при росте сектора производителей полупроводников на 48% и выглядят крайне дешёвыми с прогнозным P/E=10х в 2020 г и несущественной долговой нагрузкой... читать дальше
.30 декабря 2020 года 09:58
Рубль имеет все шансы завершить год ниже уровня 75,0-76,0руб./$1, что обещает ему удачный 2021 год, говорится в комментарии ведущего аналитика "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова. "Рубль во вторник предпринимал попытки усилиться. В моменте он достигал 73,365 за доллар и 89,875 за евро. Индекс... читать дальше
.30 декабря 2020 года 09:49
Рубль в среду будет торговаться в диапазоне 73,0-74,0 руб./$1 и и на уровне 90,0-91,0 в паре с европейской валютой, отмечается в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова. "Российская валюта снижалась во вторник на фоне закрытия позиций... читать дальше
.30 декабря 2020 года 09:43
Москва. 30 декабря. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают эксперты. читать дальше
.30 декабря 2020 года 09:30
Фондовые индексы США во вторник снизились после обновления рекордов накануне. Фондовые рынки АТР меняются разнонаправленно в среду. Нефть дорожает на данных API о снижении запасов в США, Brent на уровне $51,25 за баррель. читать дальше
.30 декабря 2020 года 09:20
Слабость доллара будет в среду толкать вверх все фондовые активы, полагает аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. "После нашего закрытия вниз пошла фондовая Америка, где произошла небольшая фиксация прибыли. Однако сегодня с утра американские фьючерсы вновь в плюсе, что говорит о том, что... читать дальше
.30 декабря 2020 года 09:01
Открытие торгов акциями РФ в среду, скорее всего, пройдет недалеко с уровнями закрытия вторника по индексу Мосбиржи, говорится в комментарии BCS Express. По мнению эксперта инвесткомпании Василия Карпунина, на рынке акций не ожидается сильных тенденций, возможны лишь локальные отклонения в... читать дальше
.29 декабря 2020 года 19:47
Москва. 29 декабря. Доллар перешел к повышению, евро несколько усилил рост на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль слабеет к бивалютной корзине на закрытии позиций перед длительными новогодними каникулами. читать дальше
.29 декабря 2020 года 19:33
Москва. 29 декабря. Рынок акций РФ во вторник подрос вслед за внешними фондовыми площадками и нефтью на новостях о подписании президентом США Дональдом Трампом пакета мер по поддержке американской экономики, подъем индексов сдерживался упавшими бумагами металлургических компаний на фоне новостей ФАС о возможном установлении экспортных пошлин на сталь и арматуру. читать дальше
.29 декабря 2020 года 19:15
Москва. 29 декабря. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник не демонстрируют ярко выраженной динамики на фоне пониженной активности торгов и отсутствия драйверов. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также практически не изменились в цене, что в итоге привело к сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов приблизительно на уровнях закрытия предыдущего дня. читать дальше
.29 декабря 2020 года 19:04
"Велес Капитал" рекомендует покупать акции "РусГидро" с целевой ценой 0,99 руб. за штуку, отмечая, что компания оказалась одним из бенефициаров пандемии 2020г. "Выработка ГЭС достигла исторических максимумов, неокупаемые инвестиции ушли в прошлое, большая часть долга рекапитализирована, а бумажные... читать дальше
.29 декабря 2020 года 18:28
шанс заработать на золотой лихорадке, полагают аналитики Sber CIB. Они ожидают, что в 1К21 средние цены на золото вырастут до $1900 за унцию, а в 4К21 цена унции достигнет исторического максимума $2100. Newmont планирует увеличить производство золота с 6 млн унций в 2020 году до 6,5-7 млн унций в... читать дальше
.29 декабря 2020 года 17:48
Котировки акций Tesla Inc., вероятно, покажут в 2021 году умеренный рост, не превышающий среднюю динамику индекса S&P 500, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Котировки акций Tesla после недавнего вхождения в широкий индекс S&P 500 держатся стабильно на средних уровнях декабря. В настоящее... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.