Вероятна нейтральная динамика рынка акций РФ в среду при пониженном объеме торгов - Sber CIB

Вероятна нейтральная динамика рынка акций РФ в среду при пониженном объеме торгов, отмечается в аналитическом материале Sber CIB.

"Торги на американских биржах во вторник завершились снижением. Лидер республиканцев в Сенате США Митч МакКоннелл блокировал голосование по увеличению выплат населению. Заболеваемость COVID-19 остается высокой и продолжает давить на рынки. Индекс Мосбиржи вырос на 0,5%. В среду последний день торгов в России в этом году, и перед длинными выходными ожидаем нейтральной динамики российского рынка акций при пониженном объеме торгов, но не исключено снижение котировок, если инвесторы станут фиксировать прибыль", - указывают аналитики Sber CIB.

По мнению экспертов банка, ожидаемая в среду статистика Управления энергетической информации США покажет более значительное, чем предполагалось, снижение запасов нефти в стране за неделю (на 6-7 млн барр.). Также поддержать цены может ожидаемое сокращение запасов нефтепродуктов и текущее ослабление доллара США: котировки Брент могут снова протестировать достигнутый накануне максимум $51,6/барр., а в самом лучшем случае подняться до $52,5-53,1/барр.

"После укрепления утром во вторник рубль ослаб до 74 за доллар из-за высокого локального спроса на иностранную валюту. Однако доллар США продолжает дешеветь перед Новым годом: евро почти достиг $1,23. В результате рубль сегодня утром вновь укрепляется и может приблизиться к 73 за доллар в первой половине дня, но отступить ближе к 74 во второй, т. к. сохраняется повышенный спрос на валюту", - прогнозируют аналитики Sber CIB.

Цены ОФЗ, как и локальных облигаций других развивающихся стран, продолжали в среду умеренно расти на фоне сохранения спроса на риск. Наибольшая активность наблюдалась в коротких и среднесрочных выпусках с постоянным купоном, а также некоторых линкерах и флоутерах. "В среду внешний фон скорее слабо позитивен, поэтому российские долговые бумаги, вероятно, еще немного подорожают", - полагают эксперты инвестбанка.

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