Идея дня: покупать акции Intel лучше во II полугодии 2021г - "ВТБ Мои Инвестиции"

Покупку акций Intel Corp. лучше отложить до II полугодия 2021г, полагают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

Акции Intel подешевели с начала года на 18% при росте сектора производителей полупроводников на 48% и выглядят крайне дешёвыми с прогнозным P/E=10х в 2020 г и несущественной долговой нагрузкой (Чистый долг/EBITDA =0,5x), констатируют эксперты инвестбанка.

"Является ли появление инвестора-активиста в капитале Intel сигналом для покупки акций? Мы считаем, что преодоление технологических проблем - главное в инвестиционном кейсе компании. Неоднократные задержки Intel с выпуском чипов последнего поколения привели к: 1) уступке технологического лидерства конкурентам; 2) потере ключевых клиентов; 3) ущербу бренду Intel; 4) снижению прибыльности", - отмечают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

Скорее всего, запуск нового 7-нм поколения чипов произойдет не ранее конца 2022 года, полагают они. Исходя из этого, эксперты инвестбанка рекомендуют инвесторам подождать с вложениями в Intel до II полугодия 2021г, когда останется примерно 1 год до изменения продуктовой линейки, а соотношение риск-доходность инвестиций в акции компании станет ещё более привлекательным.

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