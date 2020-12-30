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30 декабря 2020 года 10:14
Идея дня: покупать акции Intel лучше во II полугодии 2021г - "ВТБ Мои Инвестиции"
Покупку акций Intel Corp. лучше отложить до II полугодия 2021г, полагают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции". Акции Intel подешевели с начала года на 18% при росте сектора производителей полупроводников на 48% и выглядят крайне дешёвыми с прогнозным P/E=10х в 2020 г и несущественной долговой нагрузкой (Чистый долг/EBITDA =0,5x), констатируют эксперты инвестбанка. "Является ли появление инвестора-активиста в капитале Intel сигналом для покупки акций? Мы считаем, что преодоление технологических проблем - главное в инвестиционном кейсе компании. Неоднократные задержки Intel с выпуском чипов последнего поколения привели к: 1) уступке технологического лидерства конкурентам; 2) потере ключевых клиентов; 3) ущербу бренду Intel; 4) снижению прибыльности", - отмечают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции". Скорее всего, запуск нового 7-нм поколения чипов произойдет не ранее конца 2022 года, полагают они. Исходя из этого, эксперты инвестбанка рекомендуют инвесторам подождать с вложениями в Intel до II полугодия 2021г, когда останется примерно 1 год до изменения продуктовой линейки, а соотношение риск-доходность инвестиций в акции компании станет ещё более привлекательным. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-INTEL-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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