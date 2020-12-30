Цены рублевых корпоративных бондов в среду не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 30 декабря. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают эксперты.

Фондовый рынок США завершил торги во вторник в "минусе" после того, как основные индикаторы обновили накануне рекордные максимумы. Лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл заблокировал проведение голосования по вопросу увеличения прямых выплат в рамках нового пакета стимулов до $2000 с $600, сообщает CNBC. В понедельник Палата представителей Конгресса проголосовала за увеличение размера выплат, на чем настаивал Трамп. Министерство финансов США и Федеральная резервная система (ФРС) во вторник продлили срок действия программы поддержки малого бизнеса и средних по размеру компаний (Main Street Lending Program, MSLP) до 8 января. Программа должна была завершиться 31 декабря.

Тем временем ежедневный прирост числа заболевших коронавирусом в США остается на высоком уровне, что ставит под вопрос экономическое восстановление. За последнюю неделю в стране в среднем фиксировалось более 184 тыс. новых случаев COVID-19 в день, сообщает CNBC со ссылкой на данные университета Джонса Хопкинса.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленные изменения на торгах в среду на фоне ослабления перспектив увеличения финансовой помощи населению США в условиях пандемии коронавируса. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,37%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:15 МСК поднялся на 0,96%, а гонконгский Hang Seng прибавил 1,48%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:20 МСК вырос на 1,75%. Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов в среду поднялся на 0,27%.

В свою очередь цены на нефть плавно подрастают в среду утром после публикации данных Американского института нефти (API) о существенном снижении запасов в США на прошлой неделе. По информации API, запасы нефти в стране упали на 4,79 млн баррелей - максимальными темпами с октября. Официальный доклад о запасах энергоносителей в США за прошедшую неделю будет обнародован министерством энергетики в среду. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозируют снижение запасов на 3,1 млн баррелей. Цены на нефть выросли почти на 6% с начала декабря на оптимизме инвесторов, связанном с появлением вакцин от коронавирусной инфекции. Однако внедрение вакцин займет некоторое время, тогда как заболеваемость COVID-19 по всему миру остается высокой, что ограничивает спрос на нефть.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в среду составила $51,16 за баррель, что на 0,14% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на 0,5% - до $51,09 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $48,14 за баррель, что на 0,29% выше уровня предыдущих торгов. Во вторник фьючерсы выросли в цене на 0,8% - до $48 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 3,1 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 36,215 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,501 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 29 декабря вырос на 0,08% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,9 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,1%, поднявшись до 720,09 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Транснефть-001Р-13" (+1,14%), "Металлоинвест БО-04" (+0,86%) и "Уралкалий ПБО-06-Р" (+0,55%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД БО-07" (-0,7%), "РЖД-001P-16R" (-0,25%) и "ГТЛК-001Р-15" (-0,19%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "ОГК-2" (MOEX: OGKB) полностью разместило облигации серии 003Р-01 номинальным объемом 27,043 млрд рублей со сроком обращения чуть более 2 лет по ставке 4,25% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 24 декабря. Премаркетинг данного выпуска эмитент не проводил. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) 22 декабря зарегистрировала программу биржевых облигаций ПАО "ОГК-2" серии 003Р объемом до 27,043 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 819 дней.

Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 22,12% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_SBERLV-5Y-001Р-378R номинальным объемом 1,5 млрд рублей на сумму 331,753 млн рублей. Срок обращения выпуска - 5 лет. По выпуску предусмотрен один купон, ставка купона - 0,01% годовых. Предусмотрена также выплата дополнительного дохода.

ГК "Автодор" полностью разместила облигации серии 002Р-07 объемом 2 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 4% годовых, купоны - годовые. Срок обращения выпуска - 27 лет. Облигации размещались по закрытой подписке. Круг потенциальных инвесторов - Минфин и кредитные организации, привлекшие средства Фонда национального благосостояния посредством их размещения в субординированные депозиты. Облигации размещены в рамках программы серии 002Р объемом 45 млрд 99 млн 900 тыс. рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут размещаться на срок до 27 лет.

ООО "ВсеИнструменты.ру" полностью разместило 3-летние облигаций серии БО-03 на сумму 1,5 млрд рублей по ставке 9% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 23-25 декабря. Объем выпуска изначально не раскрывался. В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании на 1,2 млрд рублей.

ООО "Проект-Град" разместило в полном объеме облигации серии БО-01 на 500 млн рублей по ставке 6,35% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению через 3 года в размере 6,45% годовых. Заявки на выпуск принимались 25 декабря. У компании нет других облигаций в обращении.

ООО "Торговый дом РКС-Сочи" полностью разместило 3-летние облигации серии 002Р-01 объемом 500 млн рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 21 декабря. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 12,5% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 13,1% годовых. Купоны квартальные. В начале декабря "Московская биржа" зарегистрировала программу облигаций компании серии 002P объемом до 10 млрд рублей. Срок действия программы - 10 лет. Облигации в рамках программы могут размещаться также на срок до 10 лет.

Подрядчик "Газпрома" (MOEX: GAZP) - "Газстройпром" (эмитент облигаций ООО "ГСП-Финанс", 100%-ное дочернее общество АО "Газстройпром") установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-01 объемом от 1 млрд до 3 млрд рублей на уровне 6,6% годовых. Сбор заявок прошел 29 декабря. Техразмещение выпуска номинальным объемом 5 млрд рублей, из которых эмитент намерен занять от 1 млрд до 3 млрд рублей, пройдет 30 декабря по открытой подписке.