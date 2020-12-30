Цена нефти выше $50 за баррель, но этот уровень не выглядит устойчивым - BCS Express

Рынок нефти завершает год на уровнях выше $50 за баррель Brent, сценарий временного закрепления ниже $50 по-прежнему может реализоваться, но, вероятно, уже в I квартале 2021г, говорится в комментарии аналитика BCS Express Василия Карпунина.

"Ситуация на рынке нефти в последние сессии существенным образом не меняется. Мы видим снижение торговой активности и амплитуды колебаний. Это обычное явление для окончания года. Вероятно, рост волатильности переносится на начало января. Уже 5 января состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, по итогам которого могут быть озвучены планы по дальнейшему наращиванию добычи с февраля. Текущие уровни по Brent, на наш взгляд, пока не выглядят устойчивыми. Сценарий временного закрепления ниже $50 по-прежнему может реализоваться, но, вероятно, уже в I квартале 2021", - отмечает Карпунин.

Эксперт предполагает, что в следующие недели будет расти разница в цене между более дорогими ближайшими контрактами и фьючерсами с поставкой с более поздними сроками. То есть рынок за счет активного хеджирования крупными игроками уйдет в состояние более глубокой бэквордации.

Также аналитик инвесткомпании напоминает, что во вторник поздно вечером была опубликована статистика от Американского института нефти (API). Запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 4,8 млн баррелей (до 492,9 млн) по сравнению с прогнозируемым падением на 2,6 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге увеличились на 0,13 млн баррелей. Запасы бензина упали на 0,72 млн баррелей (прогноз +1,7 млн), запасы дистиллятов сократились на 1,9 млн баррелей (прогноз +0,53 млн). Импорт нефти снизился на 204 тыс. б/с.

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