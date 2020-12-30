Слабость доллара будет толкать вверх все фондовые активы - "Алор Брокер"

Слабость доллара будет в среду толкать вверх все фондовые активы, полагает аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"После нашего закрытия вниз пошла фондовая Америка, где произошла небольшая фиксация прибыли. Однако сегодня с утра американские фьючерсы вновь в плюсе, что говорит о том, что откроемся мы нейтрально. Не исключено, что дальше мы попытаемся подрасти вслед за западными индикаторами. Надежду на это мы видим прежде всего в продолжении ослабления курса доллара. Сегодня с утра пара евро-доллар подрастает на треть процента и приблизилась к отметке 1,23. Она не является сопротивлением, цель движения лежит чуть ниже 1,24. Слабость доллара будет толкать вверх все фондовые активы", - указывает Антонов.

Особых рисков переноса лонгов через новый год эксперт не видит. Более того, по его мнению, с большой вероятностью можно ждать притока новых средств инвесторов на российский рынок акций в первые дни 2021г. Поэтому больше шансов на то, что до Православного Рождества рынок акций РФ подрастем.

На взгляд Антонова, в такой ситуации в портфеле лучше оставить "голубые фишки", на которые и придется первая волна покупок. В том числе можно спекулятивно взять "нефтянку", которая в последние дни выглядит хуже рынка, несмотря на стабилизацию нефти чуть выше $51 за баррель. Среди "высоколиквида" наиболее интересно сейчас выглядит "Норильский никель" как одна из самых любимых бумаг нерезидентов и в ожидании роста цен на продукцию ГМК из-за ослабления доллара.

"Позитивно смотрим на золотодобывающие компании. В любое время можно ждать пробития золотом отметки 1900 долларов за тройскую унцию, что ускорит его рост. Драйвер все тот же: защита от неминуемой инфляции. Продолжается снижение акций сталеваров. Но это явление временное - бумаги снимают сильную техническую перекупленность, найдя для этого повод в виде готовящегося введения экспортных пошлин на сталь. Внешняя конъюнктура для бумаг сектора очень хорошая, и они скоро возобновят рост", - прогнозирует эксперт "Алор Брокер".

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