Фондовые индексы США во вторник снизились после обновления рекордов накануне. Фондовые рынки АТР меняются разнонаправленно в среду. Нефть дорожает на данных API о снижении запасов в США, Brent на уровне $51,25 за баррель.

Фондовый рынок США завершил торги во вторник в "минусе" после того, как основные индикаторы обновили накануне рекордные максимумы.

Лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл заблокировал проведение голосования по вопросу увеличения прямых выплат в рамках нового пакета стимулов до $2000 с $600, сообщает CNBC. В понедельник Палата представителей Конгресса проголосовала за увеличение размера выплат, на чем настаивал Трамп.

Министерство финансов США и Федеральная резервная система (ФРС) во вторник продлили срок действия программы поддержки малого бизнеса и средних по размеру компаний (Main Street Lending Program, MSLP) до 8 января. Программа должна была завершиться 31 декабря.

По итогам торгов в понедельник индекс Dow Jones поднялся на 0,68%, S&P 500 - на 0,87%. Nasdaq прибавил 0,74%.

Поддержку рынку оказали новости о том, что президент США Дональд Трамп подписал бюджет страны на 2021 финансовый год в размере $2,3 трлн, который включает пакет мер по поддержке экономики в условиях пандемии в размере $900 млрд.

"Сочетание вакцинации, бюджетных стимулов и мягкой денежно-кредитной политики продолжает оказывать поддержку рынку акций в преддверии наступления 2021 года", - отметил главный инвестиционный стратег UBS Global Wealth Management Марк Хефеле.

Тем временем ежедневный прирост числа заболевших коронавирусом в США остается на высоком уровне, что ставит под вопрос экономическое восстановление. За последнюю неделю в стране в среднем фиксировалось более 184 тыс. новых случаев COVID-19 в день, сообщает CNBC со ссылкой на данные университета Джонса Хопкинса.

Индекс стоимости жилья в 20 крупнейших городах США, рассчитываемый S&P CoreLogic Case-Shiller, в октябре подскочил на 7,9% в годовом выражении после повышения на 6,6% месяцем ранее. Это максимальные темпы подъема с июня 2014 года. Аналитики ожидали повышения индекса на 6,9% в позапрошлом месяце, отмечает Trading Economics.

Акции Boeing Co. (SPB: BA) подорожали на 0,1%. American Airlines со вторника возобновила полеты самолетов 737 MAX, которые были отменены в начале 2019 года после двух авиакатастроф.

Цена акций Snap Inc. (SPB: SNAP) подскочила на 6,2% после того, как аналитики Goldman Sachs повысили их целевую цену до $70 с $47 за акцию.

Котировки бумаг Target Corp. (SPB: TGT) снизились на 0,8% Компания, владеющая второй по величине в США сетью дисконтных магазинов, продает онлайн-ритейлера Dermstore британской THG Holdings за $350 млн.

Рыночная стоимость американского страхового стартапа Lemonade Inc. подскочила на 9,9% после снижения по итогам двух торговых сессий подряд. Во вторник по истечении lockup-периода после IPO инвесторы получило право продать около 44 млн акций компании.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 68,3 пункта (0,22%) и составил 30335,67 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 8,32 пункта (0,22%) - до 3727,04 пункта.

Nasdaq Composite потерял 49,2 пункта (0,38%) и составил 12850,22 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленные изменения на торгах в среду на фоне ослабления перспектив увеличения финансовой помощи населению США в условиях пандемии коронавируса.

Лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл заблокировал проведение голосования по вопросу увеличения прямых выплат в рамках нового пакета стимулов до $2000 с $600, сообщает CNBC. В понедельник Палата представителей Конгресса проголосовала за увеличение размера выплат, на чем настаивал президент США Дональд Трамп.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:00 МСК снизился на 0,43% - до 27449,59 пункта. По итогам торгов во вторник индикатор подскочил на 2,66% - до 27568,15 пункта. Таким образом, он превысил отметку в 27 тыс. пунктов впервые с апреля 1991 года и достиг самого высокого уровня с августа 1990 года, по данным Trading Economics.

Японские биржи закроются в четверг до конца недели, торги возобновятся 4 января.

В число лидеров повышения котировок входят акции японской транспортной компании Kawasaki Kisen Kaisha (+2,1%), крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. (+1,6%), автопроизводителя Mitsubishi Motors Corp. (+1,4%).

Кроме того, растет рыночная стоимость инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. (+0,3%).

Лидерами снижения выступают акции Mitsui E&S Holdings Co. (-3,6%), Seiko Epson Corp. (-3,5%), Yokogawa Electric Corp. (-3,1%).

Также подешевели бумаги производителя потребительской электроники Sony Corp. (0,9%), автопроизводителей Toyota Motor Corp. (-0,2%) и Nissan Motor Co. (-1,6%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:15 МСК поднялся на 0,96%, а гонконгский Hang Seng прибавил 1,48%.

Наиболее существенно в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже подорожали бумаги онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding (+6%), интернет-гиганта Tencent Holdings (+5,6%) и одного из ключевых игроков сферы интернет-услуг страны Meituan (+4,8%).

Цена акций автопроизводителя Geely Automobile Holdings выросла на 3,1%, производителя чипов Sunny Optical Technology Group Co. - на 3%, производителя потребительской электроники Xiaomi Corp. - на 0,1%.

В лидерах падения оказались акции оператора мобильной связи China Unicom Hong Kong (-3,3%), девелопера China Overseas Land & Investment (-2,6%) и нефтяной компании CNOOC (-2,3%).

Капитализация биофармацевтической Sino Biopharmaceutical снизилась на 2,1%, телекоммуникационной China Mobile - на 1,9%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:20 МСК вырос на 1,75%.

При этом рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличилась на 3,7%. Бумаги автопроизводителей Hyundai Motor Co. и Kia Motors Corp. подорожали соответственно на 0,8% и на 0,5%.

Розничные продажи в Южной Корее в ноябре упали на 1,5% после снижения на пересмотренные 0,1% месяцем ранее. В помесячном выражении продажи уменьшились на 1% после снижения на 0,9% в сентябре.

Индекс деловой уверенности в производственном секторе Южной Кореи опустился до 82 пунктов в декабре с 85 пунктов в ноябре.

Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов в среду поднялся на 0,27%.

Котировки бумаг крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto выросли на 0,5% и на 0,4%. Между тем существенно подешевели акции Afterpay (-3,7%), Bravura Solutions (-2,7%) и Mesoblast (-2,6%).

Цены на нефть растут в среду после публикации данных Американского института нефти (API) о существенном снижении запасов в США на прошлой неделе.

По информации API, запасы нефти в стране упали на 4,79 млн баррелей - максимальными темпами с октября.

Официальный доклад о запасах энергоносителей в США за прошедшую неделю будет обнародован министерством энергетики в среду. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозируют снижение запасов на 3,1 млн баррелей.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК в среду составляет $51,25 за баррель, что на $0,16 (0,31%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $0,23 (0,5%) - до $51,09 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $48,23 за баррель, что на $0,23 (0,48%) выше уровня предыдущих торгов. Во вторник фьючерсы выросли в цене на $0,38 (0,8%) - до $48 за баррель.

Цены на нефть выросли почти на 6% с начала декабря на оптимизме инвесторов, связанном с появлением вакцин от коронавирусной инфекции. Однако внедрение вакцин займет некоторое время, тогда как заболеваемость COVID-19 по всему миру остается высокой, что ограничивает спрос на нефть.

Тем временем, надежды на крупные прямые выплаты американцам в рамках нового пакета мер поддержки экономики, принятого в США, пока не оправдываются. Накануне лидер республиканского большинства сенатор Митч Макконнелл заблокировал в Сенате голосование по принятому Палатой представителей днем ранее законопроекту, предусматривающему увеличение прямых выплат американцам до $2 тыс. с ранее планировавшихся $600.

"Крупные прямые выплаты американцам могли бы оживить спрос на нефть, - отмечает аналитик Mizuho Securities Боб Ягер. - Без дополнительных стимулов, спрос будет тормозить. Это то, что сдерживает цены на нефть в данный момент".