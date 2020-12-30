Последние торги акциями в 2020г пройдут, скорее всего, без четко выраженных тенденций - BCS Express

Открытие торгов акциями РФ в среду, скорее всего, пройдет недалеко с уровнями закрытия вторника по индексу Мосбиржи, говорится в комментарии BCS Express. По мнению эксперта инвесткомпании Василия Карпунина, на рынке акций не ожидается сильных тенденций, возможны лишь локальные отклонения в отдельных бумагах под закрытие года.

"По индексу Мосбиржи обозначу ключевые среднесрочные уровни: сверху в качестве цели в I квартале 2021г выделю область 3400-3420 п. Снизу важной поддержкой выступает район 3160-3165 п., но причин для спуска к этим отметкам пока не наблюдается", - указывает Карпунин.

Внешний фон, на взгляд аналитика, с утра среды складывается смешанный. Американские индексы после нашего закрытия во вторник снизились. Азиатские площадки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,15%, нефть Brent в минусе на 0,4% и находится около уровня $51,3.

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