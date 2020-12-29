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29 декабря 2020 года 19:47

Рубль вечером снижается к доллару и евро перед длительными новогодними каникулами

Москва. 29 декабря. Доллар перешел к повышению, евро несколько усилил рост на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль слабеет к бивалютной корзине на закрытии позиций перед длительными новогодними каникулами.

Курс доллара США составил 73,89 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 12,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 90,48 руб./EUR1, подорожав на 42,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 25,89 копейки - до 81,36 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вниз к доллару и усилил снижение к евро на вечерних торгах на фоне закрытия позиций перед длительными новогодними каникулами. Ранее доллар как защитный инструмент снижался к большинству мировых валют на фоне роста аппетита инвесторов к риску в связи с подписанием законопроекта о мерах помощи экономике США в период пандемии коронавируса.

Палата представителей Конгресса США в понедельник утвердила затребованное президентом Дональдом Трампом увеличение стимулирующих выплат в условиях COVID-19 с $600 до $2 тыс. Законопроект был принят 275 голосами "за" при 134 "против". Предполагается, однако, что данная мера может столкнуться с противодействием в Сенате.

Вечером в воскресенье Трамп подписал бюджет страны на 2021 финансовый год в размере $2,3 трлн, который включает пакет мер по поддержке экономики в условиях пандемии в размере $900 млрд.

Между тем ежедневный прирост числа заболевших коронавирусом в США остается на высоком уровне, что ставит под вопрос экономическое восстановление. За последнюю неделю в стране в среднем фиксировалось более 184 тыс. новых случаев COVID-19 в день, сообщает CNBC со ссылкой на данные университета Джонса Хопкинса.

Европейский союз приступил к оформлению достигнутого в последний момент соглашения с Великобританией, отступив от прописанных законодательных процедур. Европарламент (ЕП) рассчитывает ратифицировать его задним числом в марте.

Ранее в понедельник Комитет постоянных представителей (Coreper) стран ЕС одобрил временное применение Соглашения о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией после Brexit, достигнутого 24 декабря. Окончательное решение Совета ЕС также по ускоренной письменной процедуре ожидается во вторник.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, на вечерних торгах во вторник российская валюта перешла к снижению к доллару и усилила падение к евро. В течение дня поддержку валютам emerging markets продолжало оказывать снятие неопределенности относительно нового пакета стимулирования экономики США после подписания законопроекта Дональдом Трампом в воскресенье. "Палата представителей США в понедельник поддержала инициативу Трампа, предложившего увеличить выплаты гражданам с уже одобренных $600 до $2000, однако согласование инициативы Сенатом пока остается маловероятным, хотя ситуация может и поменяться в том случае, если Республиканская партия потеряет большинство в Сенате после выборов в штате Джорджия, которые должны завершиться 5 января", - говорит Беспалов.

Кроме того, по словам аналитика, на волне начала вакцинации в Европе участники рынка предпочитали по большей части игнорировать негативные новости. "К таковым можно отнести, например, ограничение Японией въезда иностранных граждан до конца января в целях предотвратить распространение в стране новой разновидности коронавируса, которая была выявлена в Великобритании и уже обнаружена еще в нескольких странах. Дальнейшее распространение мутировавшего вируса создает риски того, что другие государства также могут последовать примеру Японии и Великобритании, ограничив передвижение и ужесточив условия локдауна, что негативно как для сферы услуг, так и для нефтяных цен. Тем не менее, пока нефтяные котировки удерживаются выше $51 за баррель, а участники рынка надеются на эффективность вакцин и принятые фискальные стимулы", - говорит Беспалов.

"Второй день подряд рубль демонстрировал укрепление к доллару, однако уже гораздо меньшими темпами, чем накануне. На других валютных площадках EM схожее укрепление демонстрировали индийская рупия и мексиканский песо, в то время как турецкая лира второй день подряд росла более чем на 1%. Заметно укреплялся и бразильский реал. В целом аппетит инвесторов к риску подогревало принятие законопроекта о новых стимулирующих мерах в США и продолжающаяся вакцинация населения от коронавируса в различных мировых регионах. Для рубля важное значение также имело сохранение положительной динамики на рынке нефти, где стоимость марки Brent пока удерживает позиции в районе $51,5 за баррель", - отметил начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться в ходе вечерних торгов во вторник на фоне оптимизма по поводу новых стимулирующих мер в США.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК во вторник поднялась на 1,08% - до $51,41 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросла на 1,2% - до $48,19 за баррель.

Рост нефтяного рынка может быть ограничен в связи с опасениями по поводу нового штамма коронавируса. При этом ограничения на передвижение, направленные на сдерживание распространения заболевания, могут представлять еще больший понижательный риск.

Случаи заражения новой разновидностью коронавируса были зафиксированы в ряде стран, включая Канаду, Францию, Японию и Норвегию, пишет S&P Global Platts.

Власти Пекина ужесточили карантинные меры из-за опасений, что поездки в период праздников могут привести к вспышке заболеваемости в китайской столице. В Южной Корее меры социального дистанцирования были продлены до 3 января на фоне сохранения ежедневого прироста числа заболевших около рекордных уровней.

Банк России во вторник, 29 декабря, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 843,9 млрд рублей (при лимите 1 трлн 550 млрд рублей и спросе 843,9 млрд рублей) в среднем по ставке 4,15% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 22 декабря, банки разместили 360 млрд рублей (при лимите 360 млрд рублей и спросе 733,5 млрд рублей) в среднем по ставке 4,12% годовых.

ЦБ РФ 29 декабря также провел доразмещение 38-го выпуска купонных облигаций Банка России (КОБР) объемом 10 млрд 728,7 млн рублей по номиналу. Средневзвешенная цена аукциона составила 100,0005% от номинала.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 30 декабря на 6,08 копейки, до 73,6567 руб./$1, и увеличил курс евро на 8,04 копейки, до 90,2074 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился во вторник на 17,58 копейки по отношению к понедельнику и составил 73,5529 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 12,39 копейки и составил 73,6021 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 148,154 млн, из которых $1 млрд 631,369 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 516,785 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 4,16 копейки, до 90,0648 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 7,53 копейки и составил 90,1618 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR806,884 млн, из которых EUR340,711 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR466,173 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов слегка понизились во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая увеличилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,5% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 1 б.п. - до 4,52% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев опустились также на 1 б.п. - до 4,7%, 4,88% и 4,88% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
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