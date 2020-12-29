Цены евробондов РФ во вторник не демонстрируют яркой динамики на фоне пониженной активности торгов

Москва. 29 декабря. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник не демонстрируют ярко выраженной динамики на фоне пониженной активности торгов и отсутствия драйверов. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также практически не изменились в цене, что в итоге привело к сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов приблизительно на уровнях закрытия предыдущего дня.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК выросла на 10 базисных пунктов по отношению к закрытию 28 декабря и составила 116,31% от номинала, что соответствует доходности 1,57% годовых (снижение на 3 базисных пункта к предыдущему торговому дню).

Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась всего на 0,8 базисного пункта относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 101,66% от номинала (доходность не изменилась и составила 0,105% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился за день на 3 пункта и составил 146,5 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году снизились по отношению к понедельнику на 22 базисных пункта - до 144,24% от номинала (доходность выросла на 1 пункт и составила 3,135% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 5 базисных пунктов - до 139,07% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта и составила 3,1% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 6 базисных пунктов - до 115,63% от номинала, что соответствует доходности 1,71% годовых (снижение на 1 пункт к предыдущему дню), а евробонды с погашением в 2023 году подешевели на 6 базисных пунктов, до 110,01% от номинала (доходность выросла на 2 пункта - до 1,115% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 25 базисных пунктов - до 138,45% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт и составила 3,11% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году снизился в цене на 4 базисных пункта, до 114,33% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта - до 1,89% годовых).

"Активность торгов в секторе российских еврооблигаций сегодня немного возросла после рождественских праздников в США и Европе, но все равно она остается довольно низкой. При этом каких-либо заметных ценовых изменений к предрождественским уровням не наблюдается. В целом наблюдается консолидация рынка на сложившихся уровнях, а изменения доходностей по большинству бумаг не превышают 1-2 базисных пунктов. На рынке есть какое-то количество игроков, желающих зафиксировать прибыль в конце года. Но, с другой стороны, присутствуют и покупатели, особенно виден спрос на облигации с погашением до 2030 года. В "длинном" же сегменте рынка активности практически нет", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Евгений Александров.