Рост рынка акций РФ во вторник вслед за миром сдерживался упавшими металлургами

Москва. 29 декабря. Рынок акций РФ во вторник подрос вслед за внешними фондовыми площадками и нефтью на новостях о подписании президентом США Дональдом Трампом пакета мер по поддержке американской экономики, подъем индексов сдерживался упавшими бумагами металлургических компаний на фоне новостей ФАС о возможном установлении экспортных пошлин на сталь и арматуру.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3274,67 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1398,48 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,8%.

Доллар просел до 73,76 рубля (-0,02 рубля), золото стоит $1882,9 за тройскую унцию (+0,1%).

Подорожали акции Polymetal (MOEX: POLY) (+2,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,2% и +1,1% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,6%), "Московской Биржи" (+0,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,1%).

Подешевели акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-4,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,6% и -1,1% "префы"), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,4%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,3%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,3%).

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила установить временные экспортные пошлины на стальную заготовку и арматуру в размере 13% и 12% соответственно в случае повышения до 15% пошлины на вывоз лома черных металлов.

Как отмечает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов, доллар дешевеет к шести ведущим валютам мира после принятия стимулирующего пакета мер от ФРС. Нефть, наоборот, повышается, но это может быть временным явлением, так как растут опасения относительно увеличения масштабов заражения новым штаммом коронавируса в мире.

Факторами роста рынков акций во вторник выступили принятие пакета стимулирующих мер для экономики США на $900 млрд, а также надежды на быстрое восстановление глобальной экономики в следующем году после проведения массовой вакцинации в развитых странах ЕС. Факторами давления выступают опасения пониженного спроса на фоне увеличения масштабов выявления новой мутации коронавируса в Европе и других государствах.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, мировые фондовые индикаторы с начала дня продемонстрировали устойчивый рост, поводом для чего стало одобрение Палатой представителей Конгресса США повышения стимулирующих выплат гражданам до $2000 с $600, которые были в проекте, подписанном ранее президентом США Трампом.

К вечеру рубль растерял часть позиций - вероятно, сказывается повышенный спрос на иностранную валюту, характерный для предновогоднего периода. Он обусловлен опасениями реализации каких-либо рисков на длинных праздничных выходных, а также увеличением потребности в инвалюте на фоне возросшего спроса на импорт и зарубежные поездки, связанные с новогодними каникулами.

Нефтяной рынок возобновил восходящую динамику на фоне очередной волны роста глобальных рисковых активов. Дополнительным драйвером повышения нефти выступает устойчивое снижение доллара на Forex.

Аналитик Sber CIB Коул Эйксон также полагает, что инвесторов обнадежило подписание президентом США закона о стимулировании экономики США. Дополнительным позитивом стало то, что президент Трамп и представители Демократической партии предложили увеличить размер выплат населению в рамках программы стимулирования с $600 до $2000 на человека. Впрочем, в Сенате едва ли найдется достаточно республиканцев, готовых поддержать эту инициативу.

Новостной поток на глобальных рынках неоднозначный. Торговое соглашение между ЕС и Китаем, похожее на первый этап торгового соглашения КНР и США, обеспечило определенную поддержку рынкам, но агентство Reuters сообщило, что Минфин США работает над расширением запрета для инвесторов США на покупку ценных бумаг компаний, предположительно, связанных с военными структурами Китая. В числе событий вторника можно выделить голосование в Европарламенте по торговому соглашению с Великобританией, отмечает аналитик.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, отечественный рынок акций продолжает предновогодний рост, внешний фон в конце декабря остается позитивным. Экономический пакет в США может неожиданно расшириться, если вслед за Палатой представителей Сенат утвердит увеличение прямых выплат американцам. Для доллара это означает дальнейшее ослабление, а для прочих активов улучшение восприятия риска. Также рынки продолжают отыгрывать торговую сделку между Великобританией и Евросоюзом.

Представители сталелитейной отрасли ("Северсталь", "Мечел" (MOEX: MTLR), ММК, НЛМК) во вторник подешевели, однако их уравновешивал рост акций золотодобывающих компаний. Есть немного позитива для ГМК "Норникель" - суд по иску Росприроднадзора к дочерней "Норильско-Таймырской энергетической компании" 15 января решил привлечь в качестве третьего лица экспертную организацию "Экотерра", которая проводила оценку ущерба по заказу НТЭК. Таким образом, появляются перспективы того, что иск на 148 млрд рублей может быть сокращен.

Минфин РФ улучшил оценку дефицита федерального бюджета до 3,9% ВВП с 4,4% благодаря увеличению нефтегазовых доходов в конце года. Ведомство не сможет потратить все запланированные на текущий год средства, и около 1 трлн рублей перейдет на 2021 год. В 2021 году Минфин планирует занять до 3,7 трлн рублей по сравнению с 5,3 трлн рублей в текущем году. Соответственно, можно говорить о том, что финансовый год для рубля оказался не столь плачевным, а в будущем году объем заимствований сократится.

Цены на СПГ и уголь на Дальнем Востоке могут заметно вырасти. В понедельник Комиссия по развитию и реформам КНР призвала импортеров увеличить закупки на фоне ожиданий резкого падения температур на значительной части Китая. Вероятно, что погодные условия также приведут к увеличению потребления нефтепродуктов. Нефть также поддерживают ожидания сокращения запасов в США. Предварительный опрос Reuters показал, что на рынке ждут сокращения запасов нефти на 2,1 млн баррелей за прошлую неделю.

В целом резких движений на рынках до конца года не ожидается. Российские индексы акций сохранят прирост при позитивном внешнем фоне, считает Кочетков.

По словам начальника аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрия Беденкова, во вторник в лидерах роста выступили акции Polymetal и Petropavlovsk (MOEX: POGR) (+1,7%) на фоне подросшего золота, а хуже рынка выглядели бумаги металлургов на фоне укрепления рубля и предложения ФАС ввести пошлины на сталь в качестве сдерживающей меры против роста цен на арматуру. Кроме того, цены на железную руду за последнюю неделю упали почти на 4% на мировых рынках.

Основные мировые фондовые индексы показывают рост. Новости о том, что зафиксирован случай острой реакции на вакцину Moderna, рынок пока воспринял нейтрально. Статистика по пандемии стабилизировалась. По последним данным ВОЗ за 27 декабря, дневной прирост зарегистрированных зараженных COVID-19 в мире составил 442 тыс. человек. США остаются на первом месте в мире по приросту заболевших, далее идет Индия. Нефтяной рынок стабилизировался в преддверии заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, отмечает Беденков.

В США в понедельник индексы акций выросли на 0,7-0,9% и обновили исторические максимумы на фоне известий, что Трамп подписал бюджет страны на 2021 финансовый год в размере $2,3 трлн, который включает пакет мер по поддержке экономики в условиях пандемии в размере $900 млрд.

Главный инфекционист США доктор Энтони Фаучи в воскресенье предупредил, что страна может столкнуться с новым всплеском заболеваемости COVID-19 после рождественских и новогодних праздников. В декабре в США начали применять первые две вакцины от коронавируса. Первой разрешение от властей получила вакцина от компаний Pfizer и BioNTech SE, второй - вакцина от Moderna.

Тем временем, члены Палаты представителей Конгресса США одобрили законопроект об оборонном бюджете, несмотря на то, что ранее президент страны ветировал этот документ. Законопроект включает положения об ужесточении американских санкций против российских трубопроводных проектов "Северный поток 2" и "Турецкий поток". В частности, санкции планируется вводить за содействие в продаже, аренде или предоставлению трубоукладочных судов для строительства газопроводов, предоставление страхования и перестрахования, а также услуг или помещений для технической модернизации судов, связанных со строительством газопровода.

Во вторник в Азии преобладал рост фондовых индексов (японский Nikkei 225 вырос на 2,7%, китайский Shanghai Composite потерял 0,5%, гонконгский Hang Seng вырос на 1%), также "плюсуют" Европа (британский индекс FTSE после рождественских праздников растет на 1,9%, CAC 40 прибавляет 0,6%, немецкий DAX просел на 0,1%) и США (индекс S&P 500 вырос на 0,1%).

Нефть во вторник также сохраняет попытки продвинуться выше на фоне оптимизма по поводу принятия новых мер поддержки экономики США; цена Brent находится вблизи уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ накануне. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $51,37 за баррель (+1%), февральская цена WTI - $48,14 за баррель (+1,1%).

Палата представителей Конгресса США в понедельник утвердила затребованное президентом Трампом увеличение стимулирующих выплат в условиях COVID-19 с $600 до $2 тыс.

Эксперты также обращают внимание на то, что рост нефти может сдерживаться опасениями по поводу нового штамма коронавируса и вводимыми карантинными ограничениями. Случаи заражения новой разновидностью коронавируса были зафиксированы в ряде стран, включая Канаду, Францию, Японию и Норвегию, пишет S&P Global Platts.

Власти Пекина ужесточили карантинные меры из-за опасений, что поездки в период праздников могут привести к вспышке заболеваемости в китайской столице. В Южной Корее меры социального дистанцирования были продлены до 3 января на фоне сохранения ежедневого прироста числа заболевших около рекордных уровней.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (+13,8%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+6,8%), "Красноярскэнергосбыта" (MOEX: KRSB) (+5%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (+4,5%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+4,3%), En+ (MOEX: ENPG) (+4%), "МРСК Сибири" (+3,9%), ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) (+3%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+2,9%).

"Белуга Групп" (MOEX: BELU) (+1,8%) планирует уточнить дивидендную политику, при этом минимальная планка выплат снижаться не будет, сказал совладелец, председатель правления компании Александр Мечетин.

"Белуга" выплатила первые в своей истории дивиденды по итогам 2019 года (в размере 30% прибыли). Затем компания утвердила дивидендную политику: рекомендованный размер выплат установлен на уровне не менее 25% от консолидированной чистой прибыли компании по МСФО, целевая периодичность дивидендных выплат - по меньшей мере два раза в год. Позже "Белуга" утвердила дивиденды по итогам первого полугодия 2020 года (28% чистой прибыли).

Кроме того, "Белуга Групп" планирует в течение двух лет продать квазиказначейский пакет в рамках SPO.

ГДР Globaltrans (MOEX: GLTR) на старте торгов поднимались на 2% (до 456 рублей) на фоне известий, что компания подтвердила намерение выплатить финальные дивиденды за II полугодие 2020 года в размере 5 млрд руб., или примерно 28 руб. на акцию. К закрытию торгов во вторник прирост цен ГДР сократился до 1,1%.

Подросли акции "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+0,3%). Во вторник стало известно, что правительство РФ исключило из программы приватизации до 2022 г. упоминание о планах продажи госпакета НМТП.

Подешевели бумаги "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-8,2%), "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (-8,2%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (-6,1%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-3%), "Мечела" (-2,6%), ПАО "Коршуновский ГОК" (MOEX: KOGK) (-2,5%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (-2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 62,07 млрд рублей (из них 9,77 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 8,21 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 4,02 млрд рублей - на акции "ММК").