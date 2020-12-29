"Велес Капитал" рекомендует покупать акции "РусГидро" с целевой ценой 0,99 руб. за штуку, отмечая, что компания оказалась одним из бенефициаров пандемии 2020г.

"Выработка ГЭС достигла исторических максимумов, неокупаемые инвестиции ушли в прошлое, большая часть долга рекапитализирована, а бумажные списания значительно снизились. Впереди - возможный рост дивидендной доходности акций и увеличение рентабельности дальневосточной генерации. Мы считаем, что компания начинает проходить период высокой турбулентности и повышаем целевую цену до 0,99 руб., а рекомендацию - с "Держать" до "Покупать"", - указывает аналитик инвесткомпании Алексей Адонин.

Текущая дивидендная политика компании, утвержденная Советом директоров в 2019г, подразумевает выплату дивидендов на уровне 50% чистой прибыли по МСФО, но не менее среднего за последние 3 года, отмечается в комментарии. Принятие такой дивидендной политики было радужно воспринято инвесторами, т.к. позволило нивелировать негативное влияние списаний на объем выплачиваемых дивидендов.

"Сейчас, когда котировки компании прибавили за год 40%, а предстоящие списания могут быть скромнее, необходимость устанавливать минимальный порог дивидендов снижается. Мы видим обратный эффект - разовые статьи (переоценка форварда, свопа, восстановление обесценения) могут в будущем привести к бумажному росту прибыли, в связи с чем нам кажется вероятным изменение дивидендной политики с привязкой дивидендов к FCF или очищенной прибыли", - отмечает Адонин.

Менеджмент "РусГидро" в ноябре заявил, что планирует повысить выплаты дивидендов до уровня не менее 25 млрд руб. в год и придерживаться этого уровня в среднесрочной перспективе . Согласно прогнозам "Велес Капитала", дивиденды за 2020 год могут оказаться выше этих значений. Эксперты ожидают дивиденды на уровне 28 млрд руб., что дает дивидендную доходность в 8,4%.

Также аналитик "Велес Капитала" отмечает значимые для отрасли в целом и для "РусГидро" в частности события, которые ожидаются в 2021г:

- Долгосрочные тарифы на Дальнем Востоке должны не только сделать рентабельность сегмента более ясной, но и более объективно учитывать топливные расходы на выработку. Кроме того, компания планирует за счет них вернуть 10 млрд руб. убытков из-за роста цен на уголь, который ранее не учитывался в тарифе.

- Субсидии на выравнивание дальневосточных тарифов на 2021г должны составить 38 млрд руб., что подразумевает их рост на 36% г/г.

- Стоит ожидать большей определенности по субсидиям на 2022-28 гг. По данным СМИ, после 2022г объем субсидий начнет снижаться, а тариф неценовой зоны, наоборот, постепенно повышаться, планомерно приближаясь к экономически обоснованному.

- В 2021г правительство должно согласовать конечную стоимость дальневосточных строек и норму возврата на вложенные средства. Доходность для "РусГидро" варьируется в диапазоне 12-14%. С точки зрения "РусГидро", даже нижняя планка доходности не должна привести к списаниям по итогам ввода станций в эксплуатацию.

"Пока не найдены источники финансирования второго этапа строительства ЛЭП Певек-Билибино, новых проектов с социальной нагрузкой. Нельзя исключать риск списаний по Загорской ГАЭС-2", - указывает на ожидаемые риски эксперт "Велес Капитала".

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