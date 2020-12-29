Котировки акций Tesla, вероятно, покажут умеренный рост в 2021г - "Фридом Финанс"

Котировки акций Tesla Inc., вероятно, покажут в 2021 году умеренный рост, не превышающий среднюю динамику индекса S&P 500, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Котировки акций Tesla после недавнего вхождения в широкий индекс S&P 500 держатся стабильно на средних уровнях декабря. В настоящее время бумаги все еще в 5% от своих абсолютных пиков. Несмотря на плавный рост прогнозов по акциям компании на следующий год, фактическая рыночная цена все еще на 60% выше консенсуса аналитиков, а стоимостная оценка бизнеса остается аномально высокой: p/e составляет 1314 единиц, что почти в 60 раз выше среднего по рынку", - отмечает эксперт инвесткомпании Валерий Емельянов.

Восходящий тренд в бумагах Tesla не был сломлен ни осенней коррекцией, ни просадками в декабре, обращает внимание аналитик. "Среднесрочно котировки акций нацелились на отметку $900 за штуку, что дает до 40% прироста. Однако учитывая смещение глобального спроса на недооцененные акции, в следующем году с высокой вероятностью котировки акций Tesla покажет умеренный рост, не превышающий среднюю динамику S&P 500", - полагает Емельянов.

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