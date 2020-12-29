"Финам" рекомендует покупать акции LyondellBasell с прогнозной ценой $132,9

Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции американской нефтехимической компании LyondellBasell Industries N.V. с прогнозной ценой $132,9 за штуку, отмечается в комментарии инвесткомпании.

"Наша оценка справедливой стоимости LyondellBasell Industries N.V. на ближайшие 12 месяцев составляет $44381 млн или $132,91 за акцию, что предполагает потенциал роста котировок на 46,7% от текущего уровня. Рекомендация для акций - "покупать", - пишет аналитик отдела анализа акций Алексей Калачев.

Эксперт "Финама" приводит ряд аргументов в пользу рекомендации:

- Рынок полимеров исторически растет быстрее мирового ВВП. Избыток производственных мощностей компенсируется сохраняющимся дефицитом в Китае. Объемы и цены во второй половине текущего года быстро восстанавливаются после кризиса;

- Компания является одним из отраслевых технологических лидеров, имеет хорошо диверсифицированный бизнес, инвестирует в высококачественные активы на растущих рынках и в регионах с доступным исходным сырьем;

- LyondellBasell Industries N.V. лидирует в отрасли по возврату акционерам капитала через обратный выкуп акций и ежеквартальные дивиденды. Со второго квартала 2019 года дивиденды составляют $1,05 на акцию.

- Ожидается быстрый рост показателей с 2021 года с низкого уровня текущего года. Этому будет способствовать продолжение роста рынка полимеров и меры, принятые компанией для расширения своего присутствия в его ключевых сегментах.

LyondellBasell - американская нефтехимическая компания, один из крупнейших в мире производителей полипропилена и ряда других продуктов, ведущий поставщик полиэтилена и катализаторов, а также разработчик полимерных технологий.

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