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29 декабря 2020 года 16:47
Котировки акций Carnival Corp., United Airlines и Royal Caribbean имеют шансы на восстановление в 2021г - BCS Express
Котировки акций компаний Carnival Corp., United Airlines Holdings и Royal Caribbean Cruises имеют шансы на восстановление на рынке акций США в 2021 году в связи с ожиданиями массовой вакцинации, говорится в аналитическом материале BCS Express. Путешествия были приостановлены в ходе пандемии COVID-19, и в III квартале 2020 года убыток Carnival составил $2,9 млрд. Компания была вынуждена прибегнуть к допэмиссии акций, кредитным линиям, приостановке погашения долгов, отмечает эксперт инвесткомпании Оксана Холоденко. Весной 2021 года ожидается возобновление круизов, поэтому котировки акций могут получить новый импульс, отмечает Холоденко. Также эксперт обращает внимание, что, согласно прогнозу Refinitiv, в ближайшие 12 месяцев прибыль на акцию Carnival может вырасти на 32%. Выручка от пассажирских авиаперелетов за 9 месяцев 2020 года снизилась на 68,4% г/г и составила $9,6 млрд. Компания United Airlines Holdings (одна из крупнейших американских авиакомпаний) потеряла $8,16 на акцию. Руководство United Airlines также заявило, что 59% операционных расходов сокращены, среднесуточное "сжигание денег" снизилось до $21 млн, отмечает аналитик BCS Express. "Генеральный директор авиакомпании Скотт Кирби считает, что негативное давление со стороны коронавируса продолжится в ближайшее время. Но теперь компания позиционирует, что готова к восстановлению. В конце сентября закончилась финансовая поддержка от правительства США, и United Airlines считает, что увольнение тысяч сотрудник способствует улучшению финансового состояния компании, если не будет предоставлена новая финансовая поддержка", - отмечает Холоденко. Медианный таргет аналитиков на 12 месяцев - $44,5/акцию, указывает эксперт BCS Express. Одной из главных проблем в 2020 году для компании Royal Caribbean Cruises стало поддержание ликвидности, указывает эксперт инвесткомпании. Некоторые круизы были возобновлены, однако большинство рейсов все еще приостановлены. Для повышения ликвидности компания обеспечила $3 млрд наличных и $700 млн через кредиты. Также компания разместила 8,3 млн акций и выпустила облигации на $500 млн. "Медианный таргет аналитиков на 12 месяцев - $68. Возможен пересмотр консенсуса в сторону повышения в ожидании возобновления круизных путешествий", - отмечает Холоденко. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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