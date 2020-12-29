Рубль днем продолжает повышаться к доллару и дешеветь к евро вслед за их динамикой на Forex

Москва. 29 декабря. Доллар снижается, евро подрастает на "Московской бирже" во вторник днем, рубль слабо меняется к бивалютной корзине при разнонаправленной динамике в основных парах.

Курс доллара США составил 73,67 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 10 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 90,23 руб./EUR1, подорожав на 17,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 2,4 копейки - до 81,12 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 30 декабря на 6,08 копейки, до 73,6567 руб./$1, и увеличил курс евро на 8,04 копейки, до 90,2074 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль повышается к доллару и дешевеет к евро на дневных торгах вслед за их динамикой на глобальном рынке. Доллар как защитный инструмент снижается к большинству мировых валют, в том числе к евро, на фоне роста аппетита инвесторов к риску в связи с подписанием законопроекта о мерах помощи экономике США в период пандемии коронавируса.

Палата представителей Конгресса США в понедельник утвердила затребованное президентом Дональдом Трампом увеличение стимулирующих выплат в условиях COVID-19 с $600 до $2 тыс.

Законопроект был принят 275 голосами "за" при 134 "против". Предполагается, однако, что данная мера может столкнуться с противодействием в Сенате.

Вечером в воскресенье Трамп подписал бюджет страны на 2021 финансовый год в размере $2,3 трлн, который включает пакет мер по поддержке экономики в условиях пандемии в размере $900 млрд.

Тем временем Европейский союз оформляет достигнутое в последний момент соглашение с Великобританией, отступив от прописанных законодательных процедур. Европарламент (ЕП) рассчитывает ратифицировать его задним числом в марте.

Ранее в понедельник Комитет постоянных представителей (Coreper) стран ЕС одобрил временное применение Соглашения о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией после Brexit, достигнутого 24 декабря. Окончательное решение Совета ЕС также по ускоренной письменной процедуре ожидается во вторник.

"Рубль делает заявку на относительно сильное закрытие декабря. Большинство прогнозов сходится в том, что в 2021 году российская валюта будет крепче благодаря восстановлению мировой экономики и спроса на сырьевые товары. В перспективе недели можно ждать попытки закрепления ниже 73 руб./$1. Кстати, турецкая лира также продолжила свое ралли после того, как на прошлой неделе ЦБ страны повысил ставку. В России пока речи о повышении не идет, но возможный разгон инфляции до 4,9% по итогам декабря исключает дальнейшее смягчение денежной политики. Соответственно, можно не закладывать дальнейшее падение доходности российской валюты", - подчеркивает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.

"Мы полагаем, что в ближайшее время рубль может продолжить укрепляться на фоне умеренно позитивного внешнего фона. Факторами, влияющими на динамику российской валюты, останутся общее отношение инвесторов к активам из развивающихся стран и динамика цен на нефть. Целевой краткосрочный диапазон по рублю мы оцениваем в интервале 73-74,5 рубля за доллар", - отмечает директор по инвестициям компании "Сбер Управление Активами" Ренат Малин.

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов во вторник на фоне оптимизма по поводу новых стимулирующих мер в США.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК во вторник поднялась на 1,3% - до $51,52 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросла также на 1,3% - до $48,24 за баррель.

Рост нефтяного рынка может быть ограничен в связи с опасениями по поводу нового штамма коронавируса. При этом ограничения на передвижение, направленные на сдерживание распространения заболевания, могут представлять еще больший понижательный риск.

Случаи заражения новой разновидностью коронавируса были зафиксированы в ряде стран, включая Канаду, Францию, Японию и Норвегию, пишет S&P Global Platts.

Власти Пекина ужесточили карантинные меры из-за опасений, что поездки в период праздников могут привести к вспышке заболеваемости в китайской столице. В Южной Корее меры социального дистанцирования были продлены до 3 января на фоне сохранения ежедневого прироста числа заболевших около рекордных уровней.

Банк России во вторник, 29 декабря, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 843,9 млрд рублей (при лимите 1 трлн 550 млрд рублей и спросе 843,9 млрд рублей) в среднем по ставке 4,15% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 22 декабря, банки разместили 360 млрд рублей (при лимите 360 млрд рублей и спросе 733,5 млрд рублей) в среднем по ставке 4,12% годовых.

ЦБ РФ 29 декабря также провел доразмещение 38-го выпуска купонных облигаций Банка России (КОБР) объемом 10 млрд 728,7 млн рублей по номиналу. Средневзвешенная цена аукциона составила 100,0005% от номинала.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов слегка понизились во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая увеличилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,5% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 1 б.п. - до 4,52% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев опустились также на 1 б.п. - до 4,7%, 4,88% и 4,88% годовых соответственно.