Диапазон закрытия для индекса Мосбиржи во вторник - 3255-3280 пунктов - "Фридом-Финанс"

Диапазон закрытия для индекса Мосбиржи во вторник - 3255-3280 пунктов, отмечается в комментарии аналитика "Фридом-Финанс" Александра Осина.

Индекс Мосбиржи во вторник к 11:30 мск вырос на 0,5%, следуя за динамикой фьючерсов на американских фондовых площадках, а также за ценами на нефть, которые тестируют новые декабрьские максимумы, констатирует эксперт.

"Палата представителей Конгресса США одобрила инициативу президента по увеличению единовременных выплат в рамках второго антикризисного пакета с $600 до $2000. В результате доходы примерно 75% американских налогоплательщиков повысятся на 1-4%. На этом фоне Goldman Sachs пересмотрел прогноз роста ВВП США в первом квартале 2021 года с 3% до 5%", - отмечает Осин.

Акции "ФСК ЕЭС" во вторник утром снизились на 0,8%, что, возможно, связано с фиксацией инвесторами прибыли перед заседанием совета директоров компании, полагает аналитик "Фридом Финанс".

"Совет директоров во вторник рассмотрит вопросы о продаже непрофильного актива и сделок с производными финансовыми инструментами. В понедельник бумаги "ФСК ЕЭС" подорожали на 6% на сообщении о том, что новый глава ФАС Максим Шаскольский жестко раскритиковал механизм дифференциации тарифа Федеральной сетевой компании, подразумевающий двукратное повышение расценок для промышленности. Вероятно, рынок ожидает, что для решения проблемы финансирования CAPEX отрасли без переложения этой проблемы на довольно закредитованный производственный сектор будут приняты меры господдержки. На эти цели могут быть направлены, например, ликвидные активы "расширенного" правительства. Хотя их использование ограничено бюджетным правилом, существуют ресурсы перераспределения налогово-бюджетных потоков в пользу производящих отраслей и ряд других опций, повышающих потенциал роста экономики в целом", - отмечает Осин.

Позитивную динамику демонстрируют котировки "Распадской". Компания накануне завершила сделку по покупке за 67,74 млрд руб. "Южкузбассугля", которая была анонсирована в ноябре. Запасы объединенной компании составят 1,9 млрд тонн угля. Для "Распадской" приобретение означает попадание в пятерку лидеров мирового рынка коксующегося угля по выручке. Аналитик "Фридом Финанс" рассчитывает на продолжение позитивной динамики до конца текущей сессии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.