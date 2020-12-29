Внимание инвесторов может вернуться к нефтегазовому сектору на текущей неделе - "Русс-Инвест"

Внимание инвесторов может вернуться к нефтегазовому сектору на текущей неделе из-за сохранения позитивной динамики котировок на рынке энергоносителей, полагает начальник аналитического отдела "Русс-Инвест" Дмитрий Беденков.

"Текущая неделя будет короткой и вряд ли стоит ожидать обычной торговой активности. Не стоит ожидать и значительных движений индексов, хотя в отдельных бумагах может быть повышенная волатильность. С конца прошлой недели индекс Мосбиржи прибавляет около 0,9% и практически отыграл снижение, которое наблюдалось на прошлой неделе. Из отраслевых индексов неплохо в последние дни смотрятся отраслевые индексы электроэнергетики и потребительского и финансового секторов. Прирост индексов за последние два дня составили 1,6-2,2%", - указывает Беденков.

Эксперт отметил также рост цен с начала текущей недели обыкновенных акций "Россети", который составил 5,8%. Почти на 5% выросли котировки акций МРСК Центра. Бумаги "Магнита" прибавили 4,1%. Акции "ФСК ЕЭС" подрастают в цене на 3,5%. В лидеры роста выбиваются акции сетевых компаний. Под давлением находятся акции НЛМК, которые упали с начала недели на 2,5% на дивидендном гэпе. Котировки бумаг QIWI проседают на 2,2%. Акции Группы Черкизово падают в цене на 1,1%.

"До конца года вероятно сохранение бокового движения. Стоит отметить хороший рост цен на нефть, которые вновь подошли к уровню $51,5 за баррель Brent. Сохранение позитивной динамики на рынке нефти может вернуть фокус внимания инвесторов к нефтегазовому сектору, и отраслевой индекс может стать лучше рынка до конца недели", - прогнозирует эксперт "Русс-Инвест".

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