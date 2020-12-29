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29 декабря 2020 года 11:55

Рынок акций РФ поднялся к уровням 1,5-недельной давности, лидируют "Магнит" и "Система"

Москва. 29 декабря. Рынок акций РФ утром во вторник продолжил рост на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры благодаря новостям о подписании президентом США Дональдом Трампом пакета мер по поддержке американской экономики; индексы МосБиржи и РТС поднялись к уровням 1,5-недельной давности, при этом лидируют в росте бумаги "Магнита" и АФК "Система".

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3276,02 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1401,41 пункта (+0,7%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,8%.

Доллар просел до 73,67 рубля (-0,1 рубля), золото стоит $1883,3 за тройскую унцию (+0,2%).

Подорожали акции "Магнита" (+1,8%), АФК "Система" (+1,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,6%), "Московской Биржи" (+0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,5%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3% и +0,3% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,3%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,1% и +0,4% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%).

ГДР Globaltrans (MOEX: GLTR) на старте торгов поднимались на 2% (до 456 рублей) на фоне известий, что компания подтвердила намерение выплатить финальные дивиденды за II полугодие 2020 года в размере 5 млрд руб. или примерно 28 руб. на акцию. Чуть позже прирост цен ГДР сократился до 0,9%.

Подешевели акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром во вторник позитивный. Сырьевые контракты дорожают на фоне слабого доллара. Американский стимулирующий пакет был подписан в выходные, но может быть расширен дополнительным законодательным актом. Китайский рынок просел на фоне действий властей в рамке антимонопольных мер и наведения порядка в практиках компаний, но это является исключительно внутренней историей. Акции энергетических компаний становятся интересной историей вместе с крепким рублем, полагает аналитик.

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев также отмечает, что настрой на мировых рынках акций остается сравнительно оптимистичным после одобрения пакета мер поддержки экономики США и поддержки Палатой представителей инициативы Трампа по увеличению выплат американцам с $600 до $2000 на человека. На валютном рынке в краткосрочной перспективе вероятно продолжение консолидации доллара вблизи отметки 74 руб./$1, считает аналитик.

Как отмечает главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, рынки акций продолжают "ралли Санта-Клауса", поводом чему стало подписание Трампом мер по стимулированию американской экономики в объеме $900 млрд. Причем прогрессы в переговорах по этому вопросу между демократами и республиканцами уже неоднократно отыгрывались рынками, и то, что рынки не скорректировались вниз "по факту", является хорошим сигналом на продолжение роста.

Единственным драйвером роста нефти является ослабление доллара, а поводов для ее снижения намного больше, и про них могут вспомнить в любой момент. Среди них стоит отметить снижение потребления топлива в Европе в результате жестких ограничений и сокращение авиационных рейсов.

При этом спрос инвесторов сосредоточился на "втором эшелоне", который отстал от ралли "главного" рынка, наблюдавшегося с начала ноября. Повышенным интересом пользовались бумаги энергетических компаний, от которых по итогам года можно ждать высоких дивидендов.

Тем не менее не исключено, что усилится желание ряда инвесторов частично зафиксировать прибыль перед новым годом или хотя бы сократить маржинальные "лонги". С другой стороны, крупные институциональные инвесторы во вторник-среду могут попытаться на малоликвидном рынке "задрать" котировки многих высоколиквидных акций, чтобы увеличить прибыль своих клиентов и, тем самым, собственное вознаграждение, считает Антонов.

В США в понедельник индексы акций выросли на 0,7-0,9% и обновили исторические максимумы на фоне известий, что Трамп подписал бюджет страны на 2021 финансовый год в размере $2,3 трлн, который включает пакет мер по поддержке экономики в условиях пандемии в размере $900 млрд.

Это решение, о котором было объявлено в воскресенье, принесло облегчение инвесторам, которых встревожили требования Трампа на прошлой неделе, чтобы Конгресс внес поправки в законопроект о помощи в период пандемии COVID-19 и увеличил выплаты американцам и малому бизнесу.

Главный инфекционист США доктор Энтони Фаучи в воскресенье предупредил, что страна может столкнуться с новым всплеском заболеваемости COVID-19 после рождественских и новогодних праздников. В декабре в США начали применять первые две вакцины от коронавируса. Первой разрешение от властей получила вакцина от компаний Pfizer и BioNTech SE, второй - вакцина от Moderna.

Тем временем, члены Палаты представителей Конгресса США одобрили законопроект об оборонном бюджете, несмотря на то, что ранее президент страны ветировал этот документ. Законопроект включает положения об ужесточении американских санкций против российских трубопроводных проектов "Северный поток 2" и "Турецкий поток". В частности, санкции планируется вводить за содействие в продаже, аренде или предоставлению трубоукладочных судов для строительства газопроводов, предоставление страхования и перестрахования, а также услуг или помещений для технической модернизации судов, связанных со строительством газопровода.

Во вторник в Азии преобладал рост фондовых индексов (японский Nikkei 225 вырос на 2,7%, китайский Shanghai Composite потерял 0,5%, гонконгский Hang Seng растет на 1%), также "плюсуют" Европа (британский индекс FTSE после рождественских праздников растет на 1,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,5%).

Японский индекс Nikkei 225 поднялся выше 27568 пунктов, превысив отметку 27 тыс. пунктов впервые с апреля 1991 года, сообщает MarketWatch.

Нефть во вторник также сохраняет попытки продвинуться выше на фоне оптимизма по поводу принятия новых мер поддержки экономики США; цена Brent и находится на $0,1 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ накануне. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $51,44 за баррель (+1,1%), февральская цена WTI - $48,18 за баррель (+1,2%).

Палата представителей Конгресса США в понедельник утвердила затребованное президентом Дональдом Трампом увеличение стимулирующих выплат в условиях COVID-19 с $600 до $2 тыс.

Эксперты также обращают внимание на то, что рост нефти может сдерживаться опасениями по поводу нового штамма коронавируса и вводимыми карантинными ограничениями. Случаи заражения новой разновидностью коронавируса были зафиксированы в ряде стран, включая Канаду, Францию, Японию и Норвегию, пишет S&P Global Platts.

Власти Пекина ужесточили карантинные меры из-за опасений, что поездки в период праздников могут привести к вспышке заболеваемости в китайской столице. В Южной Корее меры социального дистанцирования были продлены до 3 января на фоне сохранения ежедневого прироста числа заболевших около рекордных уровней.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+5,3%), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (+3,8%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+3,8%), ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) (+3,6%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+3%), ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) (+2,7%).

Подешевели бумаги "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (-7,9%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-4,3%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (-3,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 10,63 млрд рублей (из них 2,63 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,79 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 630,98 млн рублей - на акции "Магнита").


Опубликовано: /Финмаркет/
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