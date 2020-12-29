"Финам" рекомендует покупать акции PPL Corp

Аналитики "Финама" рекомендуют "покупать" акции американской мультисетевой компании PPL Corp. с прогнозной ценой $31,5 за штуку, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

"Прогнозная цена - $ 31,5 на акцию на 12 месяцев, что подразумевает потенциал роста в 17,5% от текущего уровня. Полная доходность с учетом дивидендов за следующие 4 квартала составляет 23,7%. Исходя из уровня потенциала, мы рекомендуем инвесторам обратить внимание на компанию и покупать акции PPL", - пишет аналитик Александр Ковалев.

Также Ковалев отмечает, что на недельном графике акции PPL торгуются в широком долгосрочном канале с уровнем сопротивления - $31, поддержкой - $25. "В нижней границе диапазона цена $25-26,5 может стабилизироваться, что, на наш взгляд, делает этот район подходящим для формирования длинных позиций", - пишет он.

Эксперт "Финама" приводит ряд аргументов в пользу рекомендации:

- EBITDA компании за 9 месяцев 2020 года выросла на 1% г/г, несмотря на воздействие пандемии COVID-19;

- После планируемой продажи подразделения Western Power Distribution (WPD) в середине 2021 года все активы PPL будут консолидированы на территории США, что позволит снизить валютные риски компании;

- PPL предлагает инвесторам одну из самых высоких дивидендных доходностей в сегменте Utilities на американском рынке - DY 2021E составляет 6,3%;

- Компания подготовила масштабный план CAPEX на 2020-2024 годы с суммарными инвестициями около $14 млрд;

- В конце 2020 года компания в 9-й раз подряд получила награду J.D. Power Satisfaction Award за высокое качество обслуживания потребителей на восточном побережье США. Эта награда стала уже 28-й с 2000 по 2020 год.

PPL Corporation - американская мультисетевая компания, расквартированная в Пенсильвании. Основными видами деятельности холдинга являются распределение электроэнергии и газа, а также генерация электроэнергии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.