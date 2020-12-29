Рубль растет к доллару и дешевеет к евро на старте торгов вслед за их динамикой на Forex

Москва. 29 декабря. Доллар снижается, евро, напротив, подрастает на "Московской бирже" во вторник утром, рубль слабо меняется к бивалютной корзине при разнонаправленной динамике в основных парах.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,66-73,79 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,69 руб./$1 (-7,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 90,22 руб./EUR1 (+16,5 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 3,3 копейки к уровню закрытия понедельника, до 81,14 рубля.

Доллар при этом оказался на 2,5 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 9,3 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль повышается к доллару и дешевеет к евро на старте торгов вслед за их динамикой на глобальном рынке. Доллар как защитный инструмент снижается к большинству мировых валют, в том числе, к евро на Forex на фоне роста аппетита инвесторов к риску в связи с подписанием законопроекта о мерах помощи экономике США в период пандемии коронавируса.

Палата представителей Конгресса США в понедельник утвердила затребованное президентом Дональдом Трампом увеличение стимулирующих выплат в условиях COVID-19 с $600 до $2 тыс.

Законопроект был принят 275 голосами "за" при 134 "против". Предполагается, однако, что данная мера может столкнуться с противодействием в Сенате.

Вечером в воскресенье Трамп подписал бюджет страны на 2021 финансовый год в размере $2,3 трлн, который включает пакет мер по поддержке экономики в условиях пандемии в размере $900 млрд.

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов во вторник на фоне оптимизма по поводу новых стимулирующих мер в США.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК во вторник поднялась на 0,53% - до $51,13 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросла на 0,55% - до $47,88 за баррель.

Рост нефтяного рынка может быть ограничен в связи с опасениями по поводу нового штамма коронавируса. При этом ограничения на передвижение, направленные на сдерживание распространения заболевания, могут представлять еще больший понижательный риск.

Случаи заражения новой разновидностью коронавируса были зафиксированы в ряде стран, включая Канаду, Францию, Японию и Норвегию, пишет S&P Global Platts.

Власти Пекина ужесточили карантинные меры из-за опасений, что поездки в период праздников могут привести к вспышке заболеваемости в китайской столице. В Южной Корее меры социального дистанцирования были продлены до 3 января на фоне сохранения ежедневого прироста числа заболевших около рекордных уровней.