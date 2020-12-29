Вероятна умеренно позитивная динамика рынка акций РФ во вторник - Sber CIB

Вероятна умеренно позитивная динамика российского рынка акций во вторник, говорится в аналитическом материале Sber CIB..

Утром во вторник инвесторы настроены позитивно: нефть и американские фьючерсы растут в цене. Аналитики Sber CIB полагают, что благодаря внешнему фону на российском рынке ценных бумаг продолжится умеренный подъём.

Нефть марки Brent дорожает на ожиданиях дальнейшего стимулирования экономики США (Нижняя палата Конгресса одобрила повышение выплат физлицам с $600 до $2 тыс.) после коррекции накануне из-за высокой вероятности роста добычи ОПЕК+ в феврале 2021 года, отмечают в Sber CIB. "Если сегодня этот законопроект поддержит Сенат США (что считается маловероятным), котировки нефти марки Brent могут снова протестировать достигнутый накануне максимум в $52/барр. на ожиданиях более быстрого восстановления спроса на моторное топливо в стране. Далее котировки нефти марки Brent могут подняться до $52,5-53,1/барр." - полагают эксперты инвестбанка.

Рубль начал понедельник с достаточно резкого укрепления до 73,6 руб./$1, но позже скорректировался до 73,8 руб./$1 и остается около этой отметки во вторник утром, констатируют в Sber CIB. На глобальных рынках сохраняется оптимизм, поддерживая рубль, но повышенный спрос населения на иностранную валюту перед Новым годом вряд ли позволит ему укрепиться, считают в инвестбанке.

"В понедельник на глобальных рынках преобладал позитивный настрой - их обнадежило то, что Дональд Трамп подписал закон о стимулировании экономики США. Это оказало поддержку рублёвым гособлигациям, особенно инфляционным линкерам и бумагам с плавающим купоном. Во вторник внешний фон снова благоприятен, и это должно позитивно повлиять на рублевые активы", - отмечают аналитики Sber CIB.

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