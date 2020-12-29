Ключевые события вторника в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут США и ЕС:

- Ожидается публикация данных по ценам на жильё в США;

- В Европарламенте может состояться голосование по торговому соглашению с Великобританией.

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