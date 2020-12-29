Утренние прогнозы: умеренный рост при пониженной активности

Аналитики полагают, что во вторник утром рынок акций РФ покажет умеренный рост на позитивном внешнем фоне.

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов позитивный. Сырьевые контракты дорожают на фоне слабого доллара. Американский стимулирующий пакет был подписан в выходные, но может быть расширен дополнительным законодательным актом. Китайский рынок снижается на фоне действий властей в рамке антимонопольных мер и наведения порядка в практиках компаний, но это является исключительно внутренней историей. Сырьевые валюты наступали на доллар. AUD и NZD отыгрывали у американца более четверти процента. Ждём от российского рынка роста в начале дня, а от рубля укрепления и попытки уйти ниже 73,0 за доллар".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Российский рынок акций начнет торговую сессию во вторник с роста на позитивном внешнем фоне. Открытие пройдет в плюсе, но не исключено, что усилится желание ряда инвесторов частично зафиксировать прибыль перед новым годом или хотя бы сократить маржинальные "лонги". С другой стороны, крупные институциональные инвесторы во вторник-среду могут попытаться на малоликвидном рынке "задрать" котировки многих высоколиквидных акций, чтобы увеличить прибыль своих клиентов и тем самым собственное вознаграждение".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,2-0,5%, в диапазоне 3265-3275 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3250, 3240 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3280, 3300 пунктов. После умеренно позитивного старта торгов индекс Мосбиржи с большой долей вероятности сумеет закрепиться на положительной территории".

BCS Express (Василий Карпунин): "Открытие торгов по индексу Мосбиржи во вторник, скорее всего, пройдет с небольшим повышением на сложившемся умеренно позитивном внешнем фоне. В ближайшей перспективе пониженная торговая активность сохранится. Но стоит отметить, что российский рынок по-прежнему с большей отдачей реагирует на позитивные сигналы, даже не самые сильные. По индексу Мосбиржи можно обозначить ключевые среднесрочные уровни. Сверху в качестве цели в I квартале 2021 года выделю область 3400-3420 пунктов. Снизу важной поддержкой выступает район 3160-3165 пунктов, но причин для спуска к этим отметкам пока не наблюдается".