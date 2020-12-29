Открытие индекса Мосбиржи во вторник, скорее всего, пройдет с повышением на 0,2-0,5% - "Алго Капитал"

Открытие индекса Мосбиржи во вторник, скорее всего, пройдет с умеренным повышением в пределах 0,2-0,5%, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,2-0,5%, в диапазоне 3265-3275 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3250, 3240 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3280, 3300 пунктов. После умеренно позитивного старта торгов индекс Мосбиржи с большой долей вероятности сумеет закрепиться на положительной территории", - прогнозирует старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос.

Выхода важных иностранных макроэкономических показателей во вторник не ожидается, пэтому во второй половине дня участники локальных торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия рынка акций в США, отмечает Манжос.

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