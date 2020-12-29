Рынок акций РФ начнет торги во вторник с роста - "Алор Брокер"

Российский рынок акций начнет торговую сессию во вторник с роста на позитивном внешнем фоне, считает главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Открытие пройдет в плюсе, но не исключено, что усилится желание ряда инвесторов частично зафиксировать прибыль перед новым годом или хотя бы сократить маржинальные "лонги". С другой стороны, крупные институциональные инвесторы во вторник-среду могут попытаться на малоликвидном рынке "задрать" котировки многих высоколиквидных акций, чтобы увеличить прибыль своих клиентов и тем самым собственное вознаграждение", - отмечает эксперт инвесткомпании.

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