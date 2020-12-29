Котировки нефти останутся около уровня $51/барр. до конца текущего года - BCS Express

Котировки нефти марки Brent до конца текущего года останутся около уровня в $51 за баррель, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Каких-то существенных изменений в технической картине по фьючерсам Brent не произошло. Сейчас котировки по-прежнему находятся в районе $51. До конца года, вероятно, волатильность будет пониженной, котировки останутся около текущих значений", - говорится в комментарии аналитика.

Локальным фактором поддержки сырьевым товарам выступает утверждение пакета стимулов американской экономике со стороны Дональда Трампа, отмечает Карпунин. Вкупе с началом вакцинации эти моменты, по его мнению, компенсируют негативные последствия от вновь введенных ограничительных мер во многих странах, включая крупнейшие экономики Европы.

"Можно предположить, что в следующие недели будет расти разница в цене между более дорогими ближайшими контрактами и фьючерсами с поставкой с более поздними сроками. То есть рынок за счет активного хеджирования крупными игроками уйдет в состояние более глубокой бэквордации. Текущие уровни по нефти марки Brent, на наш взгляд, пока не выглядят устойчивыми. Сценарий временного закрепления ниже $50 по по-прежнему может реализоваться, но, вероятно, уже в I квартале 2021 года", - пишет эксперт BCS Express.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.