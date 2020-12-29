Индекс S&P 500, вероятно, вырастет до 3760 пунктов - BCS Express

Индекс S&P 500, вероятно, сможет вырасти до уровня 3760 пунктов, говорится в комментарии BCS Express.

"Фондовые индексы на рынке США показали существенный подъем в понедельник после длинных выходных. На фоне подписания Трампом законопроекта о новом пакете помощи американской экономике котировки S&P 500 (+0,87%) поднялись до нового исторического максимума. Следующие целевые ориентиры наверху находятся около 3760 пунктов, что на 0,6-0,7% выше текущих значений", - отмечает эксперт инвесткомпании Василий Карпунин.

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