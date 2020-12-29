Торги индекса Мосбиржи во вторник начнутся, скорее всего, с небольшого повышения - BCS Express

Открытие торгов по индексу Мосбиржи во вторник, скорее всего, пройдет с небольшим повышением на сложившемся умеренно позитивном внешнем фоне, говорится в комментарии BCS Express.

"В ближайшей перспективе пониженная торговая активность сохранится. Но стоит отметить, что российский рынок по-прежнему с большей отдачей реагирует на позитивные сигналы, даже не самые сильные. По индексу Мосбиржи можно обозначить ключевые среднесрочные уровни. Сверху в качестве цели в I квартале 2021 года выделю область 3400-3420 пунктов. Снизу важной поддержкой выступает район 3160-3165 пунктов, но причин для спуска к этим отметкам пока не наблюдается", - пишет эксперт инвесткомпании Василий Карпунин.

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