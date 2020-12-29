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29 декабря 2020 года 09:25

Индексы США достигли новых рекордов

Американский фондовый рынок вырос по итогам торгов в понедельник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник демонстрируют разнонаправленную динамику. Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов во вторник.

Американский фондовый рынок вырос по итогам торгов в понедельник, при этом все три основных индекса закрылись на новых исторических максимумах.

Поддержку рынку оказали новости о том, что президент США Дональд Трамп подписал бюджет страны на 2021 финансовый год в размере $2,3 трлн, который включает пакет мер по поддержке экономики в условиях пандемии в размере $900 млрд.

Это решение, о котором было объявлено в воскресенье, принесло облегчение инвесторам, которых встревожили требования Трампа на прошлой неделе, чтобы Конгресс внес поправки в законопроект о помощи в период пандемии COVID-19 и увеличил выплаты американцам и малому бизнесу.

В своем заявлении о решении подписать законопроект Трамп сообщил, что в понедельник Палата представителей Конгресса проведет голосование по увеличению прямых выплат с $600 до $2 тыс. на человека.

"Мы наконец можем вздохнуть с облегчением и сказать, что хаос вокруг законопроекта о стимулах закончился", - отмечает главный рыночный стратег FXTM Хусейн Сайед. По мнению эксперта, которого цитирует MarketWatch, это может оказать поддержку рисковым активам в последние торговые дни этого года.

Активность инвесторов, как ожидается, будет оставаться низкой с приближением конца года. В эту пятницу американские биржи будут закрыты в связи с празднованием Нового года.

Главный инфекционист США доктор Энтони Фаучи в воскресенье предупредил, что страна может столкнуться с новым всплеском заболеваемости COVID-19 после рождественских и новогодних праздников. В декабре в США начали применять первые две вакцины от коронавируса. Первой разрешение от властей получила вакцина от компаний Pfizer Inc. (SPB: PFE) и BioNTech SE, второй - вакцина от Moderna Inc. (SPB: MRNA)

Среди лидеров роста в понедельник оказались акции технологических компаний, включая Apple Inc. (SPB: AAPL), Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) и Facebook Inc. (SPB: FB), которые подорожали более чем на 3,5%.

Акции Myovant Sciences Ltd. взлетели на 20,5% после того, как ее материнская компания Sumitovant Biopharma сообщила о том, что Myovant будет сотрудничать с Pfizer Inc. с целью совместной разработки лечения рака простаты и женских заболеваний в рамках сделки стоимостью до $4,2 млрд.

Цена бумаг Ideanomics Inc. выросла на 3,1% на новостях о том, что ее подразделение Mobile Energy Global и подрядчик Qingdao Chengyang Medici подписали соглашение с Meihao Chuxing - совместным предприятием китайских BYD и Didi - о приобретении 2 тыс. единиц разработанных ими электромобилей модели BYD D1.

Котировки ADR Alibaba Group Holding Ltd. (SPB: BABA) повысились на 0,2%. Китайский интернет-гигант увеличил объем программы обратного выкупа акций до $10 млрд с $6 млрд. Программа стартовала в четвертом квартале текущего года и будет действовать до конца 2022 года.

В минувший четверг - последний день торгов в США перед Рождеством ADR Alibaba рухнули в цене на 13,3% на информации об антимонопольном расследовании в отношении компании, инициированном регуляторами КНР. Падение стоимости бумаг стало максимальным с сентября 2014 года.

Капитализация Novavax Inc. снизилась на 9,7%. Компания перешла к финальной стадии испытаний своей вакцины от коронавируса в США. Испытания препарата Novavax проходят не только в США, но и в Мексике, Великобритании и ЮАР.

Бумаги телекоммуникационной компании AT&T Inc. (SPB: T) подешевели на 0,5%. Фильм "Чудо-женщина: 1984", выпущенный ее подразделением Warner Bros., заработал $16,7 млн за первый уикенд проката в США и Канаде, сообщает Financial Times со ссылкой на данные Comscore. Премьера фильма стала крупнейшей в США с начала пандемии, однако кассовые сборы оказались намного меньше обычного для рождественских выходных уровня.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка поднялся на 204,1 пункта (0,68%) и составил 30403,97 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 32,3 пункта (0,87%) - до 3735,36 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 94,69 пункта (0,74%) и составил 12899,42 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник демонстрируют разнонаправленную динамику на фоне достаточно слабой активности торгов в преддверии новогодних праздников.

Позитивное влияние на настроения инвесторов оказала новость о том, что президент США Дональд Трамп подписал бюджет страны на 2021 финансовый год в размере $2,3 трлн, который включает пакет мер по поддержке экономики в условиях пандемии в размере $900 млрд. В результате все три основных индикатора рынка акций США завершили торги в понедельник на новых исторических максимумах.

Японский индекс Nikkei 225 к 7:55 МСК подскочил на 2,25% - до 27458,35 пункта. Таким образом, он превысил отметку в 27 тыс. пунктов впервые с апреля 1991 года, сообщает MarketWatch.

В число лидеров повышения котировок входят акции Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd. (+16,9%), IHI Corp. (+5,8%), Yokogawa Electric Corp. (+5%).

Кроме того, растет рыночная стоимость инвестиционно-технологической SoftBank Group (+4,4%), автопроизводителей Toyota Motor (+1,4%) и Mitsubishi Motors Corp. (+3,9%), крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing (+3,5%).

Бумаги производителя потребительской электроники Sony подорожали на 2,3%, выпускающей полупроводники Advantest Corp. - также на 2,3%, машиностроительной Mitsubishi Heavy Industries - на 5%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:03 МСК уменьшился на 0,4%, между тем гонконгский Hang Seng прибавил 1%.

Наиболее существенно в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже подорожали бумаги одного из ключевых игроков сферы интернет-услуг страны Meituan (+6,6%).

Цена акций онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding Ltd. подскочила на 6,4%, производителя потребительской электроники Xiaomi Corp. - на 4,8%, производителя чипов Sunny Optical Technology Group Co. - на 3,8%, интернет-гиганта Tencent Holdings - на 3,1%.

Между тем котировки бумаг автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. дешевеют на 3,5%, телекоммуникационной China Mobile Ltd. - на 1,7%, пивоваренной компании Budweiser Brewing Co. APAC Ltd. - на 1,4%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:04 МСК снизился на 0,3%.

При этом рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. опустилась на 0,7%, автопроизводителя Hyundai Motor - увеличилась на 1,1%.

Индекс потребительского доверия в Южной Корее в декабре упал до 89,8 пункта по сравнению с 97,9 пункта месяцем ранее. Это минимальный уровень за три месяца.

Австралийский S&P/ASX 200 во вторник поднялся на 0,5%, завершив "в плюсе" третью сессию подряд.

В том числе существенно подорожали акции Omni Bridgeway (+5,7%), A2 Milk (+4,8%) и Afterpay (+4,1%).

Котировки бумаг крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto осталась практически на уровне закрытия предыдущих торгов.

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов во вторник на фоне оптимизма по поводу новых стимулирующих мер в США.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:17 МСК во вторник составляет $51,12 за баррель, что на $0,26 (0,51%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на $0,43 (0,84%) - до $50,86 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $47,87 за баррель, что на $0,25 (0,52%) выше уровня предыдущих торгов. В понедельник фьючерсы снизились в цене на $0,61 (1,26%) - до $47,62 за баррель.

Палата представителей Конгресса США в понедельник утвердила затребованное президентом Дональдом Трампом увеличение стимулирующих выплат в условиях COVID-19 с $600 до $2 тыс.

Законопроект был принят 275 голосами "за" при 134 "против".

Предполагается, что данная мера столкнется с противодействием в Сенате.

Вечером в воскресенье Трамп подписал бюджет страны на 2021 финансовый год в размере $2,3 трлн, который включает пакет мер по поддержке экономики в условиях пандемии в размере $900 млрд.

По словам экспертов Axi рост нефтяного рынка может быть ограничен в связи с опасениями по поводу нового штамма коронавируса. При этом ограничения на передвижение, направленные на сдерживание распространения заболевания, могут представлять еще больший понижательный риск.

Спрос на нефть в январе, похоже, будет довольно неустойчивым, отмечают они.

Случаи заражения новой разновидностью коронавируса были зафиксированы в ряде стран, включая Канаду, Францию, Японию и Норвегию, пишет S&P Global Platts.

Власти Пекина ужесточили карантинные меры из-за опасений, что поездки в период праздников могут привести к вспышке заболеваемости в китайской столице. В Южной Корее меры социального дистанцирования были продлены до 3 января на фоне сохранения ежедневого прироста числа заболевших около рекордных уровней.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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