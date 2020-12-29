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29 декабря 2020 года 09:49

Цены рублевых корпоративных бондов во вторник могут слегка подрасти благодаря внешнему позитиву

Москва. 29 декабря. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник могут слегка подрасти благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американский фондовый рынок вырос по итогам торгов в понедельник, при этом все три основных индекса закрылись на новых исторических максимумах. Поддержку рынку оказали новости о том, что президент США Дональд Трамп подписал бюджет страны на 2021 финансовый год в размере $2,3 трлн, который включает пакет мер по поддержке экономики в условиях пандемии в размере $900 млрд. Это решение, о котором было объявлено в воскресенье, принесло облегчение инвесторам, которых встревожили требования Трампа на прошлой неделе, чтобы Конгресс внес поправки в законопроект о помощи в период пандемии COVID-19 и увеличил выплаты американцам и малому бизнесу.

Вместе с тем фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник демонстрируют разнонаправленную динамику на фоне достаточно слабой активности торгов в преддверии новогодних праздников. Позитивное влияние на настроения инвесторов оказала новость о том, что президент США Дональд Трамп подписал бюджет страны на 2021 финансовый год в размере $2,3 трлн, который включает пакет мер по поддержке экономики в условиях пандемии в размере $900 млрд. В результате все три основных индикатора рынка акций США завершили торги в понедельник на новых исторических максимумах.

На этом фоне японский индекс Nikkei 225 подскочил на 2,68% - до 27574,18 пункта. Таким образом, он превысил отметку в 27 тыс. пунктов впервые с апреля 1991 года. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:03 МСК уменьшился на 0,4%, между тем гонконгский Hang Seng прибавил 1%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:04 МСК снизился на 0,3%. Австралийский S&P/ASX 200 во вторник поднялся на 0,5%, завершив "в плюсе" третью сессию подряд.

В свою очередь цены на нефть повышаются во вторник утром, отыгрывая сообщения о новых стимулирующих мерам в США. Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК во вторник составила $51,21 за баррель, что на 0,69% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на 0,84% - до $50,86 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $47,96 за баррель, что на 0,71% выше уровня предыдущих торгов. В понедельник фьючерсы снизились в цене на 1,26% - до $47,62 за баррель.

Палата представителей Конгресса США в понедельник утвердила затребованное президентом Дональдом Трампом увеличение стимулирующих выплат в условиях COVID-19 с $600 до $2 тыс. Законопроект был принят 275 голосами "за" при 134 "против". Предполагается, что данная мера столкнется с противодействием в Сенате.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник лишь немного снизилась по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 11,69 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,309 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 28 декабря практически не изменился по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,8 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (26-28 декабря) 0,06%, поднявшись до 719,35 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпромбанк БО-16" (+0,4%), "РЖД БО-07" (+0,39%) и "ГТЛК-001Р-15" (+0,37%), а в лидерах снижения - облигации "Транснефть-001Р-13" (-1%), "Роснефть-002Р-05" (-0,5%) и "Металлоинвест БО-04" (-0,46%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) полностью разместил 10-летние облигации серии 001Р-20Р объемом 2 млрд рублей по ставке 6,4% годовых. Ставка 2-10-го купонов приравнена к ставке 1-го купона, купоны полугодовые. Предусмотрена оферта через 5 лет. Сбор заявок на выпуск прошел 24 декабря за один час, параметры выпуска тогда не раскрывались.

ОАО "Асфальтобетонный завод N1" ("АБЗ-1") полностью разместил выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 2 млрд рублей по ставке 12% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 12,55% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 16,5% от номинала будет погашено в даты выплат 7-11-го купонов и 17,5% от номинала - в дату окончания 12-го купонного периода. Купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 23-24 декабря. Выпуск размещен в рамках программы облигаций компании серии 001P объемом до 10 млрд рублей. Программа бессрочная, облигации в рамках программы могут размещаться на срок до 5 лет. В настоящее время облигаций компании в обращении нет.

Подрядчик "Газпрома" (MOEX: GAZP) - "Газстройпром" (эмитент облигаций ООО "ГСП-Финанс", 100%-ное дочернее общество АО "Газстройпром") установил ставку 1-го купона облигаций 2-й серии со сроком обращения 7 лет на 232,5 млрд рублей на уровне 6,18% годовых. Последующие ставки купона рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ + 1,93%. Компания провела сбор заявок на выпуск 28 декабря. В ходе сбора заявок номинальный объем выпуска был увеличен с 225,2 млрд до 232,5 млрд рублей. Техразмещение выпуска пройдет 29 декабря среди квалифицированных инвесторов по закрытой подписке. Эмитент 24 декабря разместил дебютный 3-летний выпуск облигаций 1-й серии объемом 5 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 6,85% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 7,03% годовых. Купоны квартальные. Банк России 14 декабря зарегистрировал две серии облигаций ООО "ГСП-Финанс": 1-й серии сроком обращения три года и 2-й серии сроком обращения семь лет и четыре месяца (2645 дней).

ООО "Транспортная концессионная компания" проведет выкуп по соглашению с владельцами облигаций серии А1 и А2 на 700 млн рублей. Выкуп будет проходить по цене 101% от номинала для облигаций класса А1 и по цене 102,6% от номинала для облигаций класса А2 с 30 декабря 2020 года до 1 марта 2021 года. Облигации классов "А1" и "Б" общим объемом 3,2 млрд рублей компания разместила в сентябре 2016 года, класса "А2" на 3,533 млрд рублей - в ноябре 2017 года. Срок обращения бондов класса "А1" - 17 лет, класса "Б" - 30 лет, класса "А2" - 16 лет. Ставки купонов по выпускам зависят от индекса потребительских цен.

ООО "Инвестторгстрой" (Екатеринбург) 28 декабря досрочно погасило три выпуска облигаций серий 01, БО-01 и БО-02 общим объемом 3 млрд рублей. Дебютный выпуск облигаций 1-й серии объемом 1 млрд рублей и сроком обращения 5 лет был размещен в январе 2018 года. Размещение 10-летнего выпуска БО-01 объемом 1 млрд рублей прошло в октябре 2018 года. 15-летний выпуск БО-02 объемом 1 млрд рублей был размещен в марте 2019 года. Ставка текущего купона по всем выпускам - 9,25% годовых. В обращении нет других выпусков компании.

ООО "Фудтрейд" (Екатеринбург) 28 декабря досрочно погасило облигации серии БО-01 объемом 400 млн рублей. Компания завершила размещение 15-летнего выпуска в декабре 2019 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 11,5% годовых. Ставка 2-60-го купонов определяется как величина установленной Банком России ключевой ставки по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий первому дню очередного купонного периода, + 5%. Купоны квартальные.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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