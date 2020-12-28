Рынок акций РФ начал новогоднюю неделю с роста вслед за миром

Москва. 28 декабря. Рынок акций РФ начал новогоднюю неделю с роста вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью, индекс МосБиржи поднялся к 3260 пунктам во главе с бумагами электросетевых компаний.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3258,95 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1391,31 пункта (+0,9%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 5%.

Доллар просел до 73,79 рубля (-0,38 рубля), золото стоит $1890,3 за тройскую унцию (+0,4%).

Подорожали акции "Россетей" (MOEX: RSTI) (+5%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+3,4%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+2,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,3% и +1,7% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,9% и +0,2% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,1%).

Подешевели акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-2,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1%), "Московской Биржи" (-0,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%).

Как отмечает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов, инвесторы продемонстрировали интерес к риску после подписания в США бюджета на следующий год, где предусмотрены стимулирующие меры для первой экономики мира на уровне $900 млрд. Кроме того, позитивным фактором для рынков стало начало массовой вакцинации в ряде стран Европы (вакцинация началась в Италии, Кипре, Франции, Испании и Болгарии, а в ближайшие дни процедура начнется в Бельгии, Люксембурге и Нидерландах). Все страны Европейского союза получили вакцины от коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech, которая предварительно была одобрена Еврокомиссией.

Эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин также полагает, что основным позитивом для рынков выступило подписание президентом США пакета помощи населению и экономике страны на $900 млрд. Нефтяной рынок вслед за другими площадками с позитивом воспринял утверждение новых фискальных стимулов в США, что поддержит восстановление экономики и спроса на сырье.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешний позитивный фон обеспечил российских инвесторов поддержкой: нефть смогла выйти из утреннего "минуса", индекс доллара снизился, работающие в Европе рынки торгуются в "плюсе". К Рождеству были получены подарки в виде подписания торгового соглашения между Великобританией и Евросоюзом, а также подписанный пакет экономической помощи в США, хотя ранее президент США Дональд Трамп отказывался это сделать, если не будут увеличены выплаты американцам. Самый сильный рост продемонстрировал сектор электроэнергетики, где выделялись бумаги электросетевых компаний.

Принятие стимулов в США и обещание новых экономических мер предполагают дальнейшее ослабление доллара. Как минимум, ожидается снижение индекса доллара в начале нового года до 88,0-88,5 пункта, а в перспективе 12 месяцев его значения могут оказаться еще ниже. В конце уходящего года также способны проявиться тенденции фиксации прибыли в фунте и евро по факту заключения торговой сделки ЕС-Великобритания, но само торговое соглашение не меняет баланс денежной политики, которая является более агрессивной в варианте ФРС. Выход мировой экономики из пандемии на фоне вакцинации должен будет улучшить ситуацию на сырьевых рынках, что увеличит поступление валютных средств в РФ.

В январе состоится очередное совещание стран ОПЕК+, но, как сообщают источники Reuters, участники пока не планируют торопиться с увеличением производства после повышения в январе на 0,5 млн б/с, отмечает аналитик.

По оценке аналитика Sber CIB Коула Эйксона, подписание пакета фискальных стимулов в США обеспечило позитивный настрой на рынках после католического Рождества. В ЕС на выходных началась вакцинация от коронавируса вслед за США, Россией и прочими странами. Президент США подписал компромиссный законопроект о фискальных стимулах, принятый Конгрессом на минувшей неделе, хотя ранее отказывался сделать это, пока в него не будут внесены изменения. Трамп и ряд представителей демократической партии в Конгрессе отметили, что постараются обеспечить повышение суммы разовой выплаты всем физлицам США до конца года до $2000, однако сейчас эта задача представляется практически невыполнимой.

Событий на праздничной новогодней неделе ожидается немного. Торги в Лондоне в понедельник не проводятся в связи с Рождеством. Среди более-менее значимых событий на неделе можно выделить публикацию во вторник данных по ценам на жилье в США, вероятное голосование в британской Палате общин по торговому соглашению с ЕС, выход в среду оценки товарных запасов углеводородов в США и публикацию в четверг статистики по заявкам на пособие по безработице в США, отмечает эксперт.

Как отмечает генеральный директор ИК "Иволга Капитал" Андрей Хохрин, в мире в целом наблюдается снижение ежедневного числа заболевших COVID-19, в первую очередь в США, Бразилии и Турции, что достигается за счет жестких карантинных мер. Говорить о влиянии массовой вакцинации, которая уже началась в ряде стран, пока рано. В частности, в России, где действуют относительно мягкие ограничения, а вакцинация началась еще 7 декабря, рост числа новых случаев заболевания продолжается, как продолжает увеличиваться и число летальных исходов.

Тем не менее, рынки настроены оптимистично в ожидании выхода из затяжного экономического кризиса. Локомотивом продолжает выступать американский рынок акций, который оправился от резкой коррекции недельной давности и вернулся к историческим максимумам, которые с высокой вероятностью обновит. Следом поднимается и российский фондовый рынок. Рубль, несмотря на локальное ослабление неделю назад, вернулся к укреплению.

В целом, накопление хороших новостей и побед в борьбе с коронавирусом выступает двигателем глобального фондового роста, который поддерживается повсеместно мягкой ДКП центробанков. Но, как известно, рыночное ценообразование выстраивается на опережение, поэтому, когда возникнет ощущение, что коронавирусный кризис наконец-то отступил, рынки могут существенно скорректироваться (возможно, в январе или феврале). Наиболее болезненной коррекция может оказаться для американского рынка акций, а также для большого класса облигаций, дающих околонулевые или отрицательные доходности, полагает эксперт.

В понедельник в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,02%, гонконгский индекс Hang Seng снизился на 0,3%), но "плюсуют" Европа (индексы CAC 40 и DAX растут на 1,4-1,6%, в Великобритании выходной) и США (индекс S&P 500 прибавил 0,9% и поднялся к 3736 пунктам).

Президент США Дональд Трамп подписал бюджет страны на 2021 финансовый год в размере $2,3 трлн, который включает пакет мер по поддержке экономики в условиях пандемии в размере $900 млрд, сообщил телеканал CNN.

Согласно многочисленным источникам телеканала, Трамп подписал массивный законопроект о помощи в период пандемии COVID-19 и государственном финансировании в размере $2,3 трлн в воскресенье вечером, предотвратив тем самым закрытие правительства, которое должно было начаться во вторник.

Сам Трамп в своем заявлении о его решении подписать законопроект сообщил, что в понедельник Палата представителей Конгресса проведет голосование по увеличению выплат с $600 до $2 тыс. на человека.

На нефтяном рынке цены стабилизировались после отката на новостях о распространении в мире нового штамма коронавируса, выявленного ранее в Великобритании. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $51,35 за баррель (+0,1%), февральская цена WTI - $48,15 за баррель (-0,2%).

По итогам минувшей недели нефть марки Brent подешевела на 1,9%, WTI - на 2,1%, свидетельствуют данные FactSet. Недельное снижение нефтяных цен было зафиксировано впервые с недели, завершившейся 30 октября.

Случаи заражения новой разновидностью коронавируса были выявлены в ряде стран, включая Канаду, Францию, Японию и Норвегию, пишет S&P Global Platts.

Власти Пекина ужесточили карантинные меры из-за опасений, что поездки в период праздников могут привести к вспышке заболеваемости в китайской столице. В Южной Корее меры социального дистанцирования были продлены до 3 января на фоне сохранения ежедневого прироста числа заболевших около рекордных уровней.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (+10,9%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+7,3%), "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (+7,2%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+4,9%), акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (+4,1%), "Белона" (MOEX: BLNG) (+4,1%).

Подешевели бумаги ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (-8,4%), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (-6,3%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-6,2%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-5,8%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-4,3%), ПАО "Коршуновский ГОК" (MOEX: KOGK) (-3,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 52,14 млрд рублей (из них 9,76 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 6,66 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 3,17 млрд рублей - на акции "ЛУКОЙЛа").