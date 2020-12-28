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28 декабря 2020 года 19:30

Рубль вечером растерял часть роста к доллару и евро в условиях возобновившей небольшое снижение нефти

Москва. 28 декабря. Доллар и евро отыграли небольшую часть потерь первой половины дня на "Московской бирже" в понедельник вечером; несмотря на возобновление небольшого снижения цен на нефть, рубль продолжает повышаться к бивалютной корзине благодаря увеличению интереса глобальных инвесторов к рисковым активам и в целом позитивному внешнему фону.

Курс доллара США составил 73,8 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 37 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 90,15 руб./EUR1, подешевев на 41,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 39,1 копейки - до 81,16 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает повышаться к доллару и евро на вечерних торгах на фоне позитивных сигналов с внешних рынков. Большинство европейских бирж, а также рынки США в понедельник возобновили торги после рождественских каникул, хотя в целом, по мере приближения конца года, активность инвесторов снижается. В эту пятницу рынки работать не будут в связи с празднованием Нового года.

Повышение аппетита к риску в начале последней недели года обусловлено тем, что президент США Дональд Трамп подписал в выходные бюджет страны на 2021 финансовый год в размере $2,3 трлн, который включает пакет мер по поддержке экономики в условиях пандемии в размере $900 млрд.

Это решение принесло облегчение инвесторам, которых встревожили требования Трампа на прошлой неделе, чтобы Конгресс внес поправки в законопроект о помощи в период пандемии COVID-19 и увеличил выплаты американцам и малому бизнесу. В своем заявлении о решении подписать законопроект Трамп сообщил, что в понедельник Палата представителей Конгресса проведет голосование по увеличению прямых выплат с $600 до $2 тыс. на человека.

Европейский парламент в понедельник приступил к рассмотрению соглашения об отношениях Великобритании и ЕС после Brexit, текст которого был согласован на минувшей неделе, сообщает The Guardian. На минувшей неделе Европарламент сообщил, что примет решение по соглашению в следующем году.

Заседавший в пятницу в Брюсселе Комитет постоянных представителей (Coreper) стран ЕС одобрил письмо Европейскому парламенту о том, что Совет ЕС примет решение о временном действии соглашения Евросоюза с Великобританией, сообщил пресс-секретарь Coreper Себастьян Фишер.

Ряд стран Европы в воскресенье начали кампанию по вакцинации населения от коронавируса, сообщают СМИ. Первыми в Италии были привиты врачи, работающие с больными COVID-19. На Кипре первым был привит врач дома престарелых.

На воскресенье же был назначен старт вакцинации во Франции, Испании и Болгарии. В Бельгии и Люксембурге рассчитывают начать вакцинацию 28 декабря, в Нидерландах, как ожидается, - 8 января.

Везде используется вакцина Pfizer (NYSE:PFE) Inc. и BioNTech (NASDAQ:BNTX), одобренная Еврокомиссией после положительных рекомендаций в отношении вакцины со стороны Европейского агентства лекарственных средств (EMA). В Pfizer и BioNTech заявили, что готовы поставить ЕС 12,5 млн доз вакцины до конца года.

Все государства Европейского союза получили вакцины от коронавируса, сообщила в субботу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Тем временем, главный инфекционист США доктор Энтони Фаучи в воскресенье предупредил, что страна может столкнуться с новым всплеском заболеваемости COVID-19 после рождественских и новогодних праздников. В декабре в США начали применять первые две вакцины от коронавируса. Первой разрешение от властей получила вакцина от компаний Pfizer (NYSE:PFE) и BioNTech (NASDAQ:BNTX), второй - вакцина от Moderna.

Цены на нефть эталонных марок вернулись к небольшому снижению после позитивной динамики днем в понедельник. Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в понедельник снизилась на 0,04% - до $51,27 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени упала на 0,31% - до $48,08 за баррель.

По итогам минувшей недели нефть марки Brent подешевела на 1,9%, WTI - на 2,1%, свидетельствуют данные FactSet. Недельное снижение нефтяных цен было зафиксировано впервые с недели, завершившейся 30 октября.

Нефть дешевеет на фоне опасений из-за распространения в мире нового штамма коронавируса, выявленного в Великобритании. Случаи заражения новой разновидностью коронавируса были зафиксированы в ряде стран, включая Канаду, Францию, Японию и Норвегию, пишет S&P Global Platts.

Власти Пекина ужесточили карантинные меры из-за опасений, что поездки в период праздников могут привести к вспышке заболеваемости в китайской столице. В Южной Корее меры социального дистанцирования были продлены до 3 января на фоне сохранения ежедневого прироста числа заболевших около рекордных уровней.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик отдела управления активами УК "Промсвязь" Гельды Союнов, в понедельник для рубля сложился позитивный внешний фон, поддержку его котировкам оказал, в том числе, рост стоимости барреля нефти марки Brent. "В первый час валютных торгов понедельника курс рубля относительно доллара США вырос до 76,55 руб./$1. В дальнейшем пара "доллар-рубль" торговалась в узком диапазоне значений, несмотря на рост Brent до $52 к середине дня. Вялая реакция рубля на благоприятные факторы говорит о низкой ликвидности рынка в понедельник. Мы ожидаем, что 28-29 декабря активность возрастет, что будет обусловлено стремлением участников торгов сократить рублевые позиции перед длительными праздничными выходными", - подчеркивает Союнов.

Начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко отметил, что основную часть позиций отечественная валюта смогла захватить еще с утра, причем пара "доллар-рубль" оказалась ниже 74 руб./$1 уже в первые минуты после открытия торгов. "Уже в первые минуты после открытия пара доллар/рубль оказалась ниже 74 руб./$1, а к середине дня тестировала отметку в 73,6 руб./$1. В последующие часы пара закрепилась и торговалась в узком диапазоне 73,6-73,8 руб./$1. Похожая ситуация наблюдалась и в торгах по паре "евро-рубль". Уже в утренние часы пара предпринимала попытки закрепиться ниже 90 руб./EUR1 (против закрытия предыдущей недели на уровне 90,6 руб./EUR1), а в последующие часы двигалась в диапазоне 89,9-90,3 руб./EUR1. Отметим, что основная торговая активность на российском рынке пришлась на первую половину дня, когда рубль демонстрировал укрепление, а в оставшееся время торги сопровождались незначительной активностью участников", - говорит Кравченко.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 29 декабря на 2,54 копейки, до 73,7175 руб./$1, и увеличил курс евро на 25,21 копейки, до 90,127 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в понедельник на 84,86 копейки по отношению к четвергу (в пятницу торги данным контрактом не проводились, так как западные биржи были закрыты из-за католического Рождества) и составил 73,7287 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился по отношению к пятнице на 19,65 копейки и составил 73,7254 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 691,188 млн, из которых $1 млрд 175,717 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 515,471 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 95,54 копейки, до 90,1064 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 5,04 копейки и составил 90,0886 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR816,541 млн, из которых EUR302,851 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR513,69 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов лишь немного изменились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,49% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 4,53% годовых. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 1 б.п. - до 4,71% годовых, ставка на срок 3 месяца снизилась на 4 б.п. - до 4,89% годовых, ставка на срок 6 месяцев уменьшилась на 3 б.п. - также до 4,89% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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