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28 декабря 2020 года 18:30
Доллар может в 2021г вновь приблизиться к 70 руб., а евро - к 85 руб. - BCS Express
Доллар может в 2021г вновь приблизиться к 70 руб., а евро - к 85 руб., отмечается в аналитическом материале эксперта BCS Express Дмитрия Бабина. Однако для реализации этого сценария, по мнению аналитика, кроме позитивной рыночной конъюнктуры мы должны увидеть признаки стабилизации геополитической обстановки, так как связанные с ней неопределенности являются главными препятствиями для притока средств в рублевые активы. "Для стабилизации рубля на текущих уровнях и снижения волатильности необходимо, по меньшей мере, затухание ключевых геополитических тем и отсутствие новых поводов для санкционных угроз. Сейчас это кажется труднореализуемым сценарием, но опыт последних лет показывает, что дальше усиления антироссийской риторики даже самые "перспективные" в плане санкционных последствий истории не получали продолжения", - отмечает Бабин. Тем не менее, геополитический фактор сохранит для нас актуальность в 2021г, так как новый президент США занимает жесткую позицию по отношению к России, полагает эксперт. Уже в начале следующего года мы можем услышать соответствующую риторику администрации Байдена. Кроме того, если во втором туре выборов в Сенат от американского штата Джорджия 5 января победят оба кандидата от демократической партии, ей удастся получить контроль над верхней палатой Конгресса США. В результате администрации Байдена будет проще утверждать законопроекты. По мнению Бабина, в целом для рисковых активов смена власти в Белом доме пока выглядит благоприятной с геополитической точки зрения. Инвесторы надеются, что подход администрации Байдена к вопросам взаимоотношений с Китаем и ЕС смягчится и на место конфронтации может прийти более нейтральная и конструктивная политика. Это снимет угрозу протекционистского давления и уменьшит напряженность вокруг высокотехнологической сферы. Немаловажно, на взгляд эксперта, и то, что Байден является сторонником возобновляемой энергетики и в теории может начать обсуждать восстановление ядерной сделки с Ираном, что способно выступить фактором давления на нефтяные цены, ограничив их потенциал роста при улучшении ситуации в мировой экономике, а в случае более затяжного и глубокого кризиса вызвать новую волну падения нефти. Естественно, для рубля это является долгосрочным негативом. "Сейчас на рынке нефти, как и на других биржевых площадках, преобладает оптимизм, связанный с началом массовой вакцинации, - указывает аналитик BCS Express. - Ожидается, что это приведет к быстрому решению проблемы пандемии и снимет давление с ключевых экономик, в том числе стран, являющихся основными потребителями нефти. Это должно привести к восстановлению спроса на докризисные уровни. В результате котировки Brent способны закрепиться в коридоре $50-55 в более долгосрочной перспективе". Однако в ближайшие месяцы, по мнению Бабина, существует риск, что эти оптимистичные ожидания не оправдаются, в первую очередь, из-за, возможно, не столь быстрого и успешного вакцинирования и его результатов, что спровоцирует распродажи на мировых рынках. Поэтому Brent на некоторое время может вернуться ближе к диапазону $40-45, что способно привести к возращению доллара в район 77-80 руб. Денежно-кредитная политика Банка России, скорее всего, в I полугодии 2021г останется неизменной, полагает эксперт инвесткомпании, то есть ключевая ставка сохранится на рекордно низком уровне в 4,25%. Учитывая возросшую инфляцию, превысившую таргет ЦБ в 4%, реальные ставки сейчас отрицательные (ключевая ставка за минусом годовой инфляции), что позволяет успешно выполнять функцию стимулирования экономики в период спада и кризисных явлений. Поэтому на декабрьском заседании ЦБ ужесточил риторику, изменив неоднократно повторяемую по итогам предыдущих заседаний фразу о том, что при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом регулятор будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. "Теперь, с учетом высокой неоднородности текущих тенденций в экономике и динамике цен Банк России будет оценивать дальнейшее развитие ситуации и наличие потенциала дополнительного снижения ключевой ставки. В долгосрочном плане это может оказать поддержку рублю, однако на краткосрочном горизонте является негативом для российской валюты из-за того, что рынок гособлигации лишился драйвера снижения доходности (роста котировок бумаг) на ожиданиях более низкой ключевой ставки", - отмечает Бабин. Уходящий год рубль заканчивает на 31 месте в рейтинге 36 основных мировых валют по изменению их курса к доллару США с начала года, констатирует эксперт. При этом начинал 2020г рубль на 2 месте, потеряв к текущему моменту 16% к доллару и 23% - к евро. "Мы можем рассчитывать в наступающем году на определенное сокращение отставания от других валют. В случае сохранения позитивной динамики мировых рынков, и прежде всего нефтяного, рубль способен продолжить умеренное укрепление. Доллар может в 2021 г. вновь приблизиться к 70 руб., а евро - к 85 руб. И все же для реализации этого сценария кроме позитивной рыночной конъюнктуры мы должны увидеть признаки стабилизации геополитической обстановки, так как связанные с ней неопределенности являются главными препятствиями для притока средств в рублевые активы, несмотря на более низкие доходности рынков акций и облигаций развитых и многих развивающихся стран", - заключает Бабин. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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