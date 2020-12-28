Рубль днем усилил рост к доллару и евро благодаря внешнему позитиву и перешедшей к повышению нефти

Москва. 28 декабря. Доллар и евро ускорили снижение на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль растет к бивалютной корзине благодаря увеличению интереса инвесторов к рисковым активам и перешедшей к повышению нефти.

Курс доллара США составил 73,7 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 47 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,88 руб./EUR1, подешевев на 69 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 56,9 копейки - до 80,98 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 29 декабря на 2,54 копейки, до 73,7175 руб./$1, и увеличил курс евро на 25,21 копейки, до 90,127 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль несколько ускорил темпы роста к доллару и евро на дневных торгах благодаря внешнему позитиву и перешедшей к повышению нефти. Большинство европейских бирж возобновили в понедельник торги после рождественских каникул, и игроки демонстрируют аппетит к риску в связи с тем, что президент США Дональд Трамп подписал бюджет страны. Бюджет включает в себя пакет стимулов объемом $900 млрд, причем Трамп специально уточнил, что в понедельник Палата представителей Конгресса проведет голосование по увеличению прямых выплат с $600 до $2 тыс. на человека.

Европейский парламент в понедельник начнет рассмотрение соглашения об отношениях Великобритании и ЕС после Brexit, текст которого был согласован на минувшей неделе, сообщает The Guardian. На минувшей неделе Европарламент сообщил, что примет решение по соглашению в следующем году.

Заседавший в пятницу в Брюсселе Комитет постоянных представителей (Coreper) стран ЕС одобрил письмо Европейскому парламенту о том, что Совет ЕС примет решение о временном действии соглашения Евросоюза с Великобританией, сообщил пресс-секретарь Coreper Себастьян Фишер.

Ряд стран Европы в воскресенье начали кампанию по вакцинации населения от коронавируса, сообщают СМИ. Первыми в Италии были привиты врачи, работающие с больными COVID-19. На Кипре первым был привит врач дома престарелых.

На воскресенье же был назначен старт вакцинации во Франции, Испании и Болгарии. В Бельгии и Люксембурге рассчитывают начать вакцинацию 28 декабря, в Нидерландах, как ожидается, - 8 января.

Везде используется вакцина Pfizer (NYSE:PFE) Inc. и BioNTech (NASDAQ:BNTX), одобренная Еврокомиссией после положительных рекомендаций в отношении вакцины со стороны Европейского агентства лекарственных средств (EMA). В Pfizer и BioNTech заявили, что готовы поставить ЕС 12,5 млн доз вакцины до конца года.

Все государства Европейского союза получили вакцины от коронавируса, сообщила в субботу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Цены на нефть эталонных марок перешли к росту в ходе торгов в понедельник на фоне оптимизма по поводу принятия новых мер поддержки экономики США.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в понедельник увеличилась на 0,82% - до $51,71 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросла на 0,89% - до $48,66 за баррель.

По итогам минувшей недели нефть марки Brent подешевела на 1,9%, WTI - на 2,1%, свидетельствуют данные FactSet. Недельное снижение нефтяных цен было зафиксировано впервые с недели, завершившейся 30 октября.

Ранее в ходе торгов нефть дешевела на фоне опасений из-за распространения в мире нового штамма коронавируса, выявленного в Великобритании. Случаи заражения новой разновидностью коронавируса были зафиксированы в ряде стран, включая Канаду, Францию, Японию и Норвегию, пишет S&P Global Platts.

"Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в мире оказала давление на нефтяные котировки. Так, новый штамм коронавируса, обнаруженный ранее в Великобритании, уже был выявлен в 10 странах, в том числе Канаде, Германии, Франции, Австралии и Южной Корее. В этой связи многие государства приостановили авиасообщение с Великобританией, и в дальнейшем нельзя исключать расширения ограничений на полеты в зависимости от географии распространения этого штамма. Как следствие, это негативным образом может сказаться на совокупном спросе на нефть. В то же время новости о подписании президентом США законопроекта о фискальном стимулировании американской экономики благоприятны для широкого класса рисковых активов, в том числе нефти, и могут оказать поддержку нефтяным ценам", - отмечает ведущий аналитик отдела макроэкономического анализа ГК "Финам" Анна Зайцева.

"На последней неделе года большого количества новостей на рынках обычно не бывает, особенно в России. Среди более-менее значимых событий на этой неделе отметим публикацию данных по ценам на жилье в США во вторник, вероятное голосование в британской Палате общин по торговому соглашению с ЕС и выход оценки товарных запасов углеводородов в США в среду, а в четверг - публикацию статистики по заявкам на пособие по безработице в США (в четверг)", - говорит аналитик Sberbank CIB Эйксон Коул.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов лишь немного изменились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,49% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 4,53% годовых. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 1 б.п. - до 4,71% годовых, ставка на срок 3 месяца снизилась на 4 б.п. - до 4,89% годовых, ставка на срок 6 месяцев уменьшилась на 3 б.п. - также до 4,89% годовых.