BCS представил топ-5 акций РФ на текущую неделю

BCS Express представил топ-5 акций РФ на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли группа "М.Видео-Эльдорадо", "Сургутнефтегаз", "Северсталь", "Магнитогорский металлургический комбинат" ("ММК") и "Газпром", говорится в комментарии инвесткомпании.

"В топ-5 на текущей неделе мы добавляем "Газпром" - российскую транснациональную энергетическую компанию, более 50% акций которой принадлежит государству. Включаем "Газпром" в число фаворитов ввиду двух факторов: долгосрочной ценности компании и краткосрочной позитивной динамики газового рынка", - отмечают в BCS Express.

"Недостаток предложения на мировом рынке СПГ оказался выше, чем ожидалось всего несколько месяцев назад. В октябре Китай импортировал рекордный объем СПГ, а спотовые цены на газ в Азии сейчас достигли многолетних максимумов (более $12/тыс. куб. футов) ввиду масштабного похолодания в Китае, Южной Корее и Японии. Рынок начинает осознавать наш тезис о том, что рано или поздно экспорт "Газпрома" в Европу нормализуется", - пишут аналитики.

Остается в лидерах российский металлургический холдинг "ММК". "Рост мировых цен на сталь продолжается и, как следствие, внутренние цены могут еще повыситься. На прошлой неделе наблюдался аномальный скачок внутренних цен на прокат с покрытием при одновременном удорожании арматуры на 3% н/н, что обусловлено низким уровнем запасов на российских складах, дефицитом предложения и почти полным отсутствием импорта , - указывают эксперты BCS Express. - Продолжающееся укрепление экспортного рынка должно привести к дальнейшему росту цен на внутреннем рынке, учитывая исторический двухмесячный лаг между внутренними и экспортными ценами - это позитивно для финансовых результатов "ММК", ориентированного на внутренний рынок".

Кроме того, отмечают эксперты, в январе компания заплатит дивиденды в размере 2,391 руб. на акцию, что должно позитивно сказаться на котировках компании.

Сохраняется в топ-5 и "Северсталь" - вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания с основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. "Северсталь" - наш фаворит на фоне в роста внутренних и экспортных цен на сталь в сочетании с повышением цен на железную руду. Самообеспеченность железнорудным сырьем у "Северстали" превышает 100%, а диверсифицированные рынки продаж позволят компании извлечь выгоду из ценовой динамики. Мы ждем опережающего роста акций "Северстали" в краткосрочном периоде", - указывают в BCS Express.

Удерживает позиции в рейтинге группа "М.Видео-Эльдорадо", крупнейший игрок на российском розничном рынке бытовой техники и электроники с оборотом более 420 млрд руб. Катализатором для "M.Видео", с точки зрения повышения ликвидности акций, по мнению аналитиков инвесткомпании, станет долгожданное SPO в I полугодии 2021 года. В настоящее время акции "М.Видео" торгуются на привлекательных уровнях.

"Оставляем в топ-5 и "Сургутнефтегаз", - указывают эксперты BCS Express. - Слабость рубля в 2020 году скоро будет зафиксирована в дивидендах по привилегированным акциям после закрытия торгов 31 декабря - существенные доходы по курсовым разницам, вероятно, обеспечат дивдоходность в диапазоне 16-18%. Дальнейшее ослабление рубля в I квартале 2021 года в случае краткосрочной коррекции цен на нефть (которая, на наш взгляд, вполне возможна) может дать акциям относительный толчок в первые недели нового года".

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