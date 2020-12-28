Рынок акций РФ в конце декабря может сохранить оптимизм

Москва. 28 декабря. Рынок акций РФ в конце декабря и начале января может сохранить оптимистичный настрой при невысокой активности торговли, при этом в отдельных бумагах возможны спекулятивные "выстрелы". Для индекса Мосбиржи коридор колебаний может составить 3250-3300 пунктов, для индекса РТС - 1360-1420 пунктов, полагают аналитики.

Рынок акций РФ на минувшей торговой неделе умеренно скорректировался вниз из-за фиксации прибыли игроками на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и высокой нефти на надеждах на монетарные стимулы в США, завершение сделки Brexit и внедрение вакцин от коронавируса COVID-19. Индексы МосБиржи и РТС откатились ниже рубежей 3250 и 1400 пунктов соответственно, давление на индикаторы оказали просевшие бумаги "Газпрома" из-за рисков санкций США в отношении "Северного потока 2".

По данным EPFR Global, чистый приток капитала в российские акции со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за неделю с 17 по 23 декабря составил $180 млн против притока на уровне $140 млн неделей ранее. В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован отток средств на уровне $6 млн (первая неделя оттока за семь недель) по сравнению с чистым притоком $5 млн на предыдущей неделе.

В период с 21 по 25 декабря индекс МосБиржи просел на 0,8% и составил 3246,35 пункта, индекс РТС потерял 1,7% и достиг 1378,36 пункта на фоне роста доллара до 74,2 руб./$1 (+0,85 рубля) и просевшей февральской нефти Brent до $51,3 за баррель (-2%).

Рынок акций РФ начал неделю с падения вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью из-за тревог по поводу новой мутации вируса COVID-19, обнаруженной в Великобритании; индекс МосБиржи не удержал рубеж 3200 пунктов, а откат индекса РТС на 4,8% стал максимальным за 8 месяцев (с 21 апреля), при этом лидерами снижения выступили бумаги "РусАла" (MOEX: RUAL) (-6,2%) и "Газпрома" (-5,5%). Нефть Brent падала к $49,2 за баррель, но к вечеру смогла отскочить выше $50 за баррель.

Подешевели акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-3,6%), поддержку бумагам оказали новости и решении компании продлить программу buyback до 31 декабря 2021 года (общий объем программы составляет 3 млрд рублей, по состоянию на 18 декабря 2020 года выкуплено бумаг АФК на сумму 1,6 млрд рублей).

Британские власти приняли решение с воскресенья ввести максимально жесткие ограничительные меры на передвижение жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии из-за новой разновидности коронавирусной инфекции. Некоторые из европейских стран объявили об ограничении или прекращении транспортного сообщения с Великобританией. Тревоги по поводу коронавируса затмили оптимизм, связанный с новостями о достижении лидерами Конгресса США соглашения по поводу стимулирующих выплат объемом $900 млрд в условиях пандемии.

Во вторник рынок акций РФ отыграл половину падения понедельника на фоне улучшения настроений в Европе и США и закрепления нефти Brent выше рубежа $50 за баррель; индекс МосБиржи отскочил выше 3236 пунктов на фоне ослабления рубля, индекс РТС превысил 1350 пунктов, причем в лидерах роста выступили недавние аутсайдеры ("РусАл", "Система", "Газпром" (MOEX: GAZP)).

Правление "Газпрома" сообщило, что по результатам 2020 года считает возможным выплатить 40% от скорректированной чистой прибыли. Кроме того, концерн сообщил, что поставки газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в 2021 году увеличатся вдвое.

Минторг США в понедельник внес в санкционный список ряд российских организаций и ведомств (всего 45 компаний), в том числе "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) и ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC). Акции этих компаний утром снижались, но к вечеру отыграли потери и вышли в "плюс" на 0,2-0,3% (продукция "ВСМПО-Ависма", в частности, требуется для авиационной и аэрокосмической индустрии США).

В США была повышена окончательная оценка роста ВВП в III квартале - до 33,4%, тогда как изменений не ожидалось с прежнего уровня 33,1%. Еврокомиссия (ЕК) дала разрешение на экстренное применение вакцины против коронавируса COVID-19, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech. Эксперты в области медицины отметили отсутствие свидетельств того, что новая разновидность коронавируса в Великобритании более смертоносна.

В среду рынок акций продолжил повышение на фоне улучшения настроений на внешних фондовых площадках на ожиданиях новых мер стимулирования экономики в США, а также благодаря новому витку роста нефти (Brent поднялась выше $51 за баррель) на статистике Минэнерго США о снижении запасов сырья в США.

Индекс МосБиржи поднялся выше рубежа 3250 пунктов, индекс РТС превысил 1365 пунктов во главе со Сбербанком (MOEX: SBER) и бумагами компаний электроэнергетики. Просели акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,8%, до 23350 рублей) после отсечки на бирже дивидендов за III квартал в размере 623,35 рубля на бумагу, также подешевели из-за санкционных рисков акции UC Rusal (-2,7%). Поддержку акциям "Газпрома" (+0,6%) оказали новости, что с 15 января начнется укладка труб "Северного потока 2" в водах зоны Дании, а также рост цен на газ в Европе. Во "втором эшелоне" выстрелили акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (+9%) и бумаги его дочернего "Южуралникеля" (+30%) в отсутствие новостей.

Президент США Трамп раскритиковал принятый Конгрессом законопроект на $900 млрд и потребовал увеличить выплаты американцам с $600 до $2 тыс. В США в среду вышел блок разнополярной статистики. Доходы и расходы населения, а также продажи новостроек в ноябре сократились сильнее ожиданий, а число новых заявок на пособие по безработице за неделю составило 803 тыс. при прогнозах на уровне 880-885 тыс.

В четверг давление на рынок акций РФ оказали упавшие акции "Газпрома" (-2,7%) на опасениях санкций США в отношении "Северного потока 2"; индекс МосБиржи просел ниже 3240 пунктов, а индекс РТС поднялся к 1380 пунктам на фоне укрепления рубля (доллар упал до 74 руб.), в то время как внешние биржевые площадки подавали смешанные сигналы в преддверии католического Рождества.

Кремль заявил, что санкции против газопровода "Северный поток 2", которые могут быть введены администрацией президента США Дональда Трампа, способны осложнить реализацию проекта, но Россия и Европа заинтересованы в его завершении.

Продолжилось ралли акций "Мечела" (+16%) и "Южуралникеля" (+13%) на фоне активизировавшихся слухов о планах подготовки к продаже "дочки" "Мечела". Объем торгов акциями "Мечела" превысил 3,487 млрд рублей - третье место на "Мосбирже" после "Газпрома" и Сбербанка. Подешевели после отсечки на бирже дивидендов бумаги "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-4,1%, до 3126 рубля; дивиденды за третий квартал - 123 рубля на акцию).

ЕС и Великобритании удалось выработать соглашение о будущих отношениях после Brexit, заявила в четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Нефть Brent подросла к закрытию торгов в четверг до $51,3 за баррель.

В пятницу рынок акций РФ консолидировался при смешанной динамике цен blue chips в рамках выборочной фиксации прибыли игроками, хотя конъюнктура внешних рынков улучшилась в католический Рождественский сочельник, в том числе за счет новостей о Brexit. Парламент Великобритании 30 декабря проголосует по законопроекту о соглашении о будущих отношениях с Евросоюзом, сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон.

Индекс МосБиржи поднялся выше 3245 пунктов, а индекс РТС не изменился на фоне ослабления рубля. Локомотивом роста выступили бумаги металлургов, просели после ралли акции "Мечела" (-0,8%) и "Южуралникеля" (-6,8%). При этом акции "Мечела" лидировали по оборотам торгов на "Мосбирже", обогнав Сбербанк и "Газпром".

По итогам недели с 21 по 25 декабря среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" (MOEX: MOEX), хуже рынка выглядели бумаги ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-14%), "РусАла" (-5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-4%); лучше рынка оказались акции "Мечела" (+24%), "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (+21%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+11%).