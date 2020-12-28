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28 декабря 2020 года 13:00
Позитив на рынке акций РФ, скорее всего, сохранится до конца торгов в понедельник - "Фридом Финанс"
Позитивная динамика на российском рынке акций, скорее всего, сохранится до конца торговой сессии в понедельник, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Вероятно продолжение позитивной динамики на отечественном фондовом рынке до конца торговой сессии в понедельник. Цель по закрытию для индекса Мосбиржи - диапазон 3210-3280 пунктов, - отмечает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке Александр Осин. - В то же время вновь постепенно усиливаются фундаментальные предпосылки для активизации продаж, поэтому текущая неделя может завершиться в минусе". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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