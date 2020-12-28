BCS Express оценивает справедливый диапазон цены золота на 2021г в $1650-1950/унц

BCS Express оценивает справедливый диапазон цены на золото в 2021 году на уровне $1650-1950 за тройскую унцию, говорится в комментарии инвесткомпании.

"В целом факторы для снижения цен на золото в 2021 году превалируют, однако пандемию COVID-19 полностью сбрасывать со счетов нельзя. Таким образом, ожидания в следующем году по золоту - от нейтральных до умеренно негативных в зависимости от развития ситуации. Диапазон цен в $1650-1950 за тройскую унцию выглядит относительно справедливым", - пишет эксперт BCS Express Дмитрий Пучкарев.

"Важность главного для цен на золото драйвера 2020 года - неопределенности из-за коронавируса - постепенно перестает быть актуальной. Если в первой половине текущего года рынки слабо представляли, каких последствий от пандемии можно ожидать, то сейчас ситуация стала более понятной. Инвесторы уже не ждут повторных разрушительных локдаунов, а сохраняющиеся высокие темпы роста заболеваемости пугают уже не так сильно - массовая вакцинация уже на пороге, - отмечает Пучкарев. - То есть COVID-19 в 2021 году уже вряд ли сможет также сильно поддержать котировки золота, как это было в 2020 году".

Это, по мнению аналитика BCS Express, может привести к ослаблению и других драйверов, которые были актуальны в 2020 году. В частности, монетарные стимулы, которые были развернуты для поддержки рынков, начнут постепенно сокращаться. Это снижает риски разгона инфляции, а значит, и угрозу дальнейшего падения реальных процентных ставок, отмечает эксперт.

Мягкая денежно-кредитная политика мировых регуляторов сохранится в 2021 году, считает Пучкарев - последствия пандемии все еще нужно будет сглаживать. Этот фактор продолжит оказывать поддержку ценам на золото, но о дальнейшем смягчении речи уже не идет.

Важным драйвером, по мнению аналитика, может стать сокращение инвестиционного спроса. "Если в 2020 году притоки в ETF были на рекордных уровнях из-за пандемии, то теперь, когда этот фактор постепенно переваривается, интерес инвесторов к защитному активу снижается. Эта тенденция наблюдается уже в IV квартале 2020 года, - указывает Пучкарев.

Также эксперт BCS Express отмечает, что предложение золота должно постепенно выйти на докоронавирусные уровни. Этому будут способствовать смягчение карантинных мер, восстановление логистики, а также сохраняющиеся высокие цены. Последний момент важен, по его мнению, так как при благоприятных ценах на золото объем вторичной переработки металла возрастает, а в более отдаленной перспективе подтягивается и первичная добыча.

Все вышеперечисленные драйверы негативны для динамики цен на золото, заключает аналитик инвесткомпании.

Позитивных стимулов, которые могли бы способствовать существенному росту котировок меньше, отмечает он. "Один из самых важных - увеличение ювелирного спроса. Сектор сильно пострадал из-за коронавируса, однако уже в III квартале наметились первые признаки восстановления - спрос вырос на 32,4% кв/кв. Можно предположить, что тенденция получит развитие как в IV квартале 2020 года, так и в 2021 году. В частности, поддержку сегменту может оказать сильный рождественский сезон. Аналогичные тренды на восстановление спроса можно будет ожидать в промышленности", - указывает Пучкарев.

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