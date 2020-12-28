Наиболее интересный способ инвестирования в золото - покупка акций золотодобывающих компаний - BCS Express

Наиболее интересный способ инвестирования в золото - покупка акций золотодобывающих компаний, отмечается в аналитическом материале эксперта BCS Express Дмитрия Пучкарева. По его мнению, ключевой фактор привлекательности в том, что ценные бумаги, помимо роста цены, генерируют денежный поток за счет дивидендов, в то время как сам по себе металл может принести доход только в случае увеличения курсовой стоимости.

Пучкарев напоминает, что на российском фондовом рынке торгуются акции "Полюса", Polymetal, Petropavlovsk.

"Полюс" - самая рентабельная из наиболее крупных золотодобывающих компаний в мире, подчеркивает эксперт. По итогам III квартала 2020г маржинальность по EBITDA составила 76%. За счет этого компания выступает одним из ключевых бенефициаров роста цен на драгоценный металл.

Сильными сторонами Polymetal, по мнению аналитика BCS Express, являются высокий free-float и диверсификация производства - помимо золота компания добывает серебро.

Petropavlovsk - самая дешевая компания из отмеченных фаворитов, указывает Пучкарев. По мультипликатору EV/EBITDA акции торгуются почти в 2 раза дешевле "Полюса" и Polymetal. "Отчасти дисконт объясняется меньшими масштабами компании, более высокой себестоимостью, а также разворачивающимся корпоративным конфликтом. При этом компания имеет более внушительный потенциал роста производства в среднесрочной перспективе. То есть Petropavlovsk - инвестиция более рискованная, чем "Полюс" или Polymetal, но и потенциал роста при реализации позитивных драйверов в ней может быть выше", - отмечает эксперт инвесткомпании.

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