Шансов на укрепление рубля до конца текущего года больше, чем на снижение - "Иволга Капитал"

Шансов на укрепление рубля к доллару до конца текущего года больше, чем на снижение, говорится в комментарии инвестиционной компании "Иволга Капитал".

"Рубль, несмотря на локальное ослабление неделю назад, вернулся к укреплению. Делать далеко идущих выводов не буду, но полагаю, что шансов на продолжение укрепления больше, и минимумы середины декабря по паре доллар/рубль (пара опускалась до 72,5 руб./$1) достижимы", - пишет генеральный директор инвесткомпании Андрей Хохрин.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.