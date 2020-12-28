Возможен рост котировок нефти до $52,5-53,1/барр. - Sber CIB

Возможен рост котировок нефти марки Brent до уровней $52,5-53,1 за баррель, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Цена нефти марки Brent дорожает на фоне роста глобального спроса на риск и ослабления доллара США. В понедельник утром котировки приближается к уровню сопротивления $51,6 за баррель. Если он будет взят, котировки могут подняться до $52,5-53,1 за баррель, прогнозируют эксперты Sber CIB.

Рубль немного укрепляется в понедельник утром и торгуется около 74 руб./$1, после того как Дональд Трамп подписал закон о новых фискальных стимулах, что позитивно для рынков. Однако более ощутимое подорожание рубля маловероятно, считают в Sber CIB, так как экспортёры в основном завершили продавать иностранную валюту для уплаты налогов, а спрос физлиц и иностранцев на неё на этой неделе может вырасти.

Снижение доходности ОФЗ в понедельник может продолжиться, а торговая активность, вероятно, останется низкой перед новогодними праздниками, отмечают в Sber CIB.

Также аналитики инвестбанка ожидают, что российский рынок на фоне усиления санкционных рисков в понедельник останется на прежних уровнях, но не исключён рост в рамках глобального новогоднего ралли.

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